Barcelona está pagando caro no haber apostado con más fuerza por los servicios de Luis Díaz en el pasado mercado de fichajes. Aunque los culés intentaron negociar con el Liverpool, desistieron al ver que no era tan sencillo.

Hoy, tras un arranque complicado en la temporada 2025/2026 y una goleada 4-1 ante el Sevilla, el nombre del guajiro suena como el fichaje que debió ser.

Desde Cataluña, la crítica no se hizo esperar. El Diario Sport, uno de los medios deportivos más influyentes de la región, fue contundente.

“Luis Díaz era el fichaje”. Así titularon una nota en la que reprochan a la directiva del Barca por no haber hecho el esfuerzo necesario por llevarse al colombiano.

Mientras tanto, el extremo oriundo de La Guajira brilla con luz propia en su nuevo club, el Bayern Múnich.

“El Guajiro se apuntó un doblete y una asistencia en el triunfo del Bayern sobre el Eintracht; convirtió el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga”, expresaron tras los hechos de ‘Luchito’ el pasado fin de semana.

También se destacaron las palabras del exseleccionador alemán Jürgen Klinsmann.

“Creo que pueden estar muy orgullosos de tener un jugador como Luis Díaz. No creo que necesite mucho tiempo para adaptarse porque viene de un nivel altísimo en Liverpool y Porto”.

El diario Sport también realizó un balance del desempeño de Luis Díaz en sus primeros partidos con el Bayern Múnich, destacando su impacto inmediato y calificándolo incluso como un jugador “histórico”

La prensa catalana no ocultó su molestia al ver el rendimiento del guajiro en Alemania, mientras el Barcelona optó por reducir costos apostando por el préstamo de Marcus Rashford.

Al revisar las estadísticas de Luis Díaz en sus primeros diez partidos con el Bayern Múnich, el diario Sport no escatimó en elogios. Para el medio catalán, lo del guajiro es una “auténtica bestialidad”.

“Mes y medio después, la vida sigue igual para el guajiro. Sus números son una auténtica bestialidad: seis tantos —cinco en la Bundesliga— y cuatro asistencias en diez partidos”.

El gol que Luis Díaz marcó el pasado fin de semana ante el Eintracht Frankfurt, apenas 14 segundos después del pitazo inicial, fue suficiente para colocarlo en un lugar privilegiado dentro de la historia del Bayern Múnich.

“Se convirtió en el tercer gol más tempranero del Bayern en la historia de la Bundesliga. Solo superado por Giovane Élber —11 segundos al Hamburgo en 1998— y Lothar Matthäus —13 segundos al Gladbach en 1986—“.

Aunque los elogios no han parado, el medio catalán también le puso presión a Luis Díaz, recordando que aún le falta brillar en el escenario más exigente del fútbol europeo.

“Su inicio está siendo estelar, solo le falta poner la guinda estrenándose como goleador con la camiseta bávara en la Champions League”, señalaron, dejando claro que las expectativas sobre el guajiro siguen en aumento.