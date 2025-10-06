La selección Colombia logró su primer su objetivo al clasificarse como primera de su grupo a los octavos de final del Mundial Sub-20. Pero esto no termina todavía. El entrenador César Torres expresó su felicidad por el objetivo, pero aseguró que tienen que “estar centrados”.

Leer también: ¿Se retira LeBron James? La estrella de los Lakers anuncia que este martes tomará “la decisión de todas las decisiones”

“Es algo especial, felicito a los muchachos, hicieron un gran partido, queríamos ganar, buscamos, fue un rival bravo y un grupo muy exigente. Tenemos que estar centrados, la gente especula mucho y se subestima a los rivales”, destacó.

“Mentalmente estamos fuertes, salimos frustrados porque queríamos ganar. Somos líderes de un equipo bravo. Ahora, hay que recuperar bien, hemos podido rotar, meterlos a todos y después tenemos los hombres para afrontar las situaciones”, complementó.

El DT manifestó que Nigeria los exigió al máximo, sin embargo, el arquero Jordan García tuvo un buen desempeño.

Leer más: “Fallamos en no darle seguridad al equipo”: Javier Báez

“Nigeria fue el equipo que más nos llegó, Jordan García estuvo impecable y la defensa también. Ellos son muy exigentes, están dándolo todo. El partido que viene será más exigente estamos preparados para competirlo”, afirmó.

Por último, el entrenador se refirió al partido ante Sudáfrica, este miércoles, a partir de las 2:30 p. m.

“Sudáfrica será un rival bravo, es un equipo rápido. Colombia tiene un equipo muy bueno, andan muy bien, cada vez más suelto. Hay que mejorar muchas cosas, pero lo haremos”, concluyó.