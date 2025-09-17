Para Javier Báez las críticas son normales. Y más en un equipo como Junior, en el cual siempre la exigencia es mayor. Por eso entiende el malestar de los hinchas por los malos partidos que ha venido tenido el club.

“Esa es la exigencia de un club grande. Es normal. Tiene que ser así siempre. Tenemos que hacernos cargo de lo nuestro y hacer que Junior crezca día a día. Somos autocríticos. Sabemos que no hemos hecho buenos partidos recientemente. Considero que ante La Equidad hicimos un buen partido, pero no ganamos. Van 11 fechas en las que venimos punteros, Bucaramanga nos pasó por los goles, pero estamos arriba”, destacó en rueda de prensa.

El zaguero le parece normal que los cuestionen a los defensores cuando hay errores en la zaga y asegura que la competencia que tienen es sana.

“Esto es un deporte de errores, cuando hay un error siempre se dirá que los defensores tenemos la culpa. Cuando no se convierte es culpa de los delanteros, nosotros hacemos una autocrítica más interna. Hay una competencia interna sana y el profesor siempre elige al que mejor ve”, comentó.

El paraguayo explicó que no hay mucha lógica en el fútbol y que los jugadores tienen que hacerse cargo del momento que viven.

“Hablo por mí, no hay mucha lógica en el fútbol. Nos tenemos que hacer cargo de las cosas, hace tres partidos que no ganamos, eso es mucho para Junior. Tenemos que hacer mejor las cosas. Estamos en Copa Colombia, tendremos unos partidos importante América y tenemos que hacernos cargo de las cosas”, afirmó.

El defensor central dijo que es importante seguir sumando puntos para la reclasificación.

“Estamos en puestos de Sudamericana. Es importante seguir sumando puntos. Hay una leve ventaja con el punto invisible, pero tenemos que sumar para llegar a la Libertadores. Estamos en deuda. Esperamos poder afrontar de la mejor manera el torneo para que nos vuelva a pasar lo del semestre pasado”, señaló.

Por último, Javier Báez habló del partido que tendrá Junior ante Medellín, este domingo, a las 6:20 p. m., en el estadio Atanasio Girardot.

“Es un buen partido ante Medellín para poder conseguir los tres puntos. Los enfrentamos en los cuadrangulares y perdimos los dos partidos. Los tres puntos que vamos a disputar son importantes para nosotros. Alfredo conoce a los jugadores, ha hablado. Medellín tiene un buen equipo, son los últimos finalistas. Necesitamos los tres puntos porque hace tres partidos que no ganamos y necesitamos el triunfo”, concluyó.