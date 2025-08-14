La quinta jornada de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en Asunción vivió este miércoles un hecho histórico al registrarse un empate en la prueba de 50 metros libre femenino que les dio medalla de oro a las participantes de Colombia y Brasil.

La colombiana Isabella Bedoya y la brasileña Stephanie Balduccini cronometraron 25.42 segundos, lo que no solo les dio el oro compartido, sino que además significó un nuevo récord panamericano junior para la especialidad.

Además, ambas ganaron la oportunidad de competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Para Panam Sports, “el hecho de que dos nadadoras igualen hasta la centésima de segundo en una final de este nivel, y que además rompan el récord continental junior, resalta la paridad y el altísimo nivel competitivo que vive la natación juvenil en América”.

Balduccini, especialista en 100 metros estilo libre, terminó sexta en el Campeonato Mundial de Doha 2024 y obtuvo una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2023, que acogió Chile.

La brasileña, quien cumplirá 21 años este 20 de septiembre, aprendió a hablar inglés antes que portugués.

Mientras tanto, Isabella Bedoya fue la encargada de sumar la medalla de oro número 19 para Colombia en las justas de Asunción.

Otros antecedentes de empates en finales deportivas se dieron en el salto de altura masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando el italiano Gianmarco Tamberi y el catarí Mutaz Essa Barshim empataron en la final.

Después de varios intentos y tras superar la misma altura (2,37 metros), el juez les ofreció la posibilidad de un desempate. Ambos atletas, en un gesto de gran deportividad, decidieron no continuar y compartir la medalla de oro.

En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, la nadadora estadounidense Carrie Steinseifer ganó la medalla de oro en los 100 metros libre, con un tiempo de 55.92 segundos, empatada con su compatriota Nancy Hogshead, ambas por delante de la neerlandesa Annemarie Verstappen (bronce con 56.08 segundos).

En Río 2016, la canadiense Penny Oleksiak y la estadounidense Simone Manuel también empataron en los 100 metros libre, y se les entregaron dos medallas de oro. Ambas nadadoras registraron un tiempo de 52.70 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico. Este empate marcó un hito para ambos países y para la historia de los Juegos Olímpicos.

Los II Juegos Panamericanos Junior cuentan con la participación de más de 4.000 atletas de 41 países de América, todos miembros de la Organización Deportiva Panamericana, quienes compiten en 28 deportes y 42 disciplinas.