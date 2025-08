Luis Díaz, fichado por el Bayern Múnich en un traspaso con el Liverpool valorado en hasta 75 millones de euros, ganó como local este sábado con su nuevo equipo ante el Olympique de Lyon francés (2-1).

El guajiro protagonizó varias jugadas importantes desde la posición de extremo izquierdo durante 45 minutos y, entre otras cosas, fue objeto de un penalti que transformaría el francés Michael Olise desde los once metros.

Díaz rondó el gol en varias ocasiones, aunque no pudo contribuir con un tanto a la victoria muniquesa, cimentada con dos dianas de Olise.

El atacante colombiano dejó el Liverpool tras haber desempeñado un papel clave en la conquista “de cuatro trofeos importantes”, que culminó con el título de la Premier League inglesa la pasada temporada.

En su presentación como jugador del vigente campeón de la Bundesliga el guajiro afirmó que llega para demostrar por qué fue elegido por el club.

“Vengo a demostrar por qué me eligieron y por qué me querían en el equipo. Vengo para competir, para ganarlo todo, para ganar todo lo que vamos a disputar”, dijo el internacional en su primera rueda de prensa bajo la disciplina del equipo bávaro, con el que tiene contrato hasta 2029.

Díaz también habló sobre James Rodríguez, jugador colombiano que también jugó el Bayern Múnich entre 2017 y 2019.

“Sobre James, no he hablado todavía muchísimo con él, por ahí le escribiré después para ver qué cosas tienen por recomendarme de la ciudad, del equipo, de todo lo demás, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él”, dijo en rueda de prensa.

Reacción de James Rodríguez

Tras confirmarse la noticia del fichaje de Luis Díaz al Bayern Múnich, el capitán de la selección Colombia y compañero del guajiro no dudó en compartir sus opiniones. El jugador del León de México consideró que su compañero en ‘la Amarilla’ “escogió bien”.

“Lucho, yo creo que escogió bien. El Bayern fichó a un jugador grande. Creo que ‘Lucho’ está para equipos grandes y, bueno, el Bayern es un gran club. Yo creo que les va a ayudar mucho”, expresó James.