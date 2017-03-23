Nada de relax, cuidado con parpadear. Colombia no se puede confiar y debe salir con todo ante Bolivia, hoy a partir de las 3:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en cumplimiento de la decimotercera jornada de la eliminatoria al Mundial Rusia-2018.

El equipo colombiano no se puede dar el lujo de dormirse o jugar a media máquina aunque su adversario se trate del penúltimo de la tabla de posiciones, del seleccionado con menor número de anotaciones a favor (10) y con el arco más vulnerado (31).

'Nadie regala nada', advirtió el técnico José Pékerman, ayer en la tradicional rueda de prensa antes de los partidos (ver nota de apertura en la página 2D). El entrenador argentino tiene claro que de nombre, camiseta y favoritismo no se gana, que sus dirigidos no se deben ahorrar ni una gota de sudor en una temperatura que de por sí multiplica la transpiración.

Todo está a favor del combinado patrio. Quizá por primera vez en esta eliminatoria la mayoría de sus convocados llegan en un alto nivel de competencia. James Rodríguez viene con más ritmo, Juan Guillermo Cuadrado está enchufado en la Juventus, Macnelly Torres vive inspirado en Nacional, Carlos Sánchez juega con regularidad en la Fiorentina (aunque lo hace como defensa por derecha en una línea de tres), Pablo Armero está jugando en el Bahía, Frank Fabra se afianzó en Boca Juniors, Yerry Mina vuela en Palmeiras, Óscar Murillo la rompe en México, Cristian Zapata y Carlos Bacca son titulares y se destacan en el AC Milan, Luis Fernando Muriel está imparable en la Sampdoria, Duván Zapata anda enrachado en Udinese, Miguel Borja sigue de amores con el gol en Palmeiras… David Ospina no se encuentra en su mejor momento con el Arsenal, pero en la Selección siempre es prenda de garantía. Incluso cuando no jugaba ni los amistosos con el equipo inglés.

Pékerman tiene opciones de donde echar mano para defender, crear y atacar. En ninguna de las líneas se prevén dolores de cabeza. Además, el calor humano y climático del ‘Metro’ siempre da una mano y su nuevo gramado no excusa ningún pase malo. Hay un impecable tapete para darle la bienvenida al buen fútbol, encender la máquina y tratar de salir a arrollar a los bolivianos.

¿Cuál será la alineación?

Fotos archivo EL HERALDO

El eterno interrogante desde que Pékerman asumió la dirección técnica del representativo nacional, se mantiene. El orientador gaucho, como de costumbre, no toleró filtraciones sobre su alineación. Como suele ocurrir, todas las sospechas, especulaciones, averiguaciones e informaciones extraoficiales se confirmarán faltando pocos minutos para el inicio del partido.

En la práctica de ayer en la tarde en el Roberto Meléndez, a puerta cerrada, ‘Pek’ y su equipo de trabajo terminaron de confeccionar el onceno inicialista, que seguramente tendrá una apuesta bastante ofensiva, en la que se vislumbra la aparición de dos volantes creativos (James y Macnelly) y dos delanteros (Muriel y Bacca). Al margen de la formación y sus nombres, en el equipo parece que está clara la actitud de alerta que se debe asumir en este partido.

'No tienen nada que perder y tratarán de sorprendernos. Bolivia es una selección que combina experiencia con juventud, así que debemos tener mucho cuidado. No podemos permitirnos perder más puntos en condición de local', dijo Carlos Bacca. Así es, por eso hay que salir… ¡con todo!

Fotos archivo EL HERALDO

Fotos archivo EL HERALDO

Fotos archivo EL HERALDO