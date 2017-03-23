Si hay algo que caracteriza a José Pékerman en sus conferencias de prensa es la mesura con la que responde los interrogantes que le formulan. El técnico de la Selección Colombia no entrega mayores detalles del sistema de juego que utilizará y elogia las virtudes de cada uno de sus jugadores.

Pékerman visualiza el juego ante Bolivia con respeto. A los del altiplano no los ve por encima del hombro y a pesar del mal momento que viven en la eliminatoria dice que puede ser un rival que lo puede complicar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

'Nadie regala nada y Bolivia es un duro rival, de hecho en Eliminatorias le empató a Chile en Santiago y sabe marcar dificultades en sus visitas. Lo vamos a tomar como un compromiso muy serio, somos conscientes de las seis fechas de Eliminatorias donde está en juego la clasificación, somos muchos los competidores que estamos buscando el cupo al Mundial y sin duda que por jugar en casa vamos a buscar los tres puntos como siempre y con el respeto que se merece Bolivia', apuntó el entrenador argentino.

Pékerman, que había criticado el estado del terreno de juego del estadio Metropolitano, ahora lo elogió y quedó satisfecho de los trabajos que se le hicieron a la cancha. 'Estoy muy feliz, estoy satisfecho con el trabajo que han hecho y eso habla muy bien de la organización y del deseo de que la Selección tenga el escenario que necesita. Estamos contentos y agradecidos con el esfuerzo', sostuvo.

José Pékerman arropa a James Rodríguez y considera que se verá más cómodo ante los bolivianos por el compromiso y el fútbol que le está viendo.

'Hemos visto a un muy buen James los últimos partidos del Madrid, él está bien físicamente, ha superado inconvenientes que supo tener, está en plenitud. Está convencido de que vamos a levantar, a hacer dos buenos partidos, sabe la importancia que tiene el último tramo de la Eliminatoria, lo veo concentrado, compenetrado del momento de la Selección y confiamos en su capacidad de gol', ', resaltó el DT.

Por el momento Pékerman no piensa en cálculos, solo se limita a decir que todos los partidos son importantes y que en cada uno de ellos hay que sumar la mayor cantidad de puntos posibles. 'Hay que ganar todos los partidos, hay que pensar así. Esta Eliminatoria tuvo características diferentes y los cálculos han variado. El calendario es distinto, la forma de jugar es distinta, entonces todo eso fue un aprendizaje para todos, hemos vivido diferentes situaciones y los cálculos que se hacían de memoria hoy es difícil. Pensemos que hay que sacar muchos puntos', sentenció.

Llamado de Armero: Sus razones

Pékerman se refirió a la convocatoria de Pablo Armero. 'Siempre hemos hecho el seguimiento deportivo, competitivamente perdió su forma. En su última etapa, su cambio de equipo fue positivo, yo viajé a Bahía y tuve una buena referencia, ha rendido bien, ya está en un buen nivel', dijo.