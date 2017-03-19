Colombia Heroicos blanqueó a Cóndores Argentina 5 por 0 en el cierre de la fase de local del selectivo colombiano en la VII Serie Mundial de Boxeo que le rindió homenaje al desaparecido Rodrigo ‘Rocky’ Valdés la noche del viernes en el coliseo Bernardo Caraballo de la ciudad de Cartagena.

El quinteto nacional dirigido por el cubano Rafael Iznaga puso un pie en la segunda fase del certamen internacional en su primer año de participación al sumar 12 puntos, manteniendo el liderato del grupo A por encima de Cuba Domadores con 10 unidades e inalcanzable para su competidor directo Caciques de Venezuela que arrancó un punto en su duelo con los cubanos y terminó en 4 puntos su presentación después de cuatro jornadas.

El barranquillero Juan Carlos Carrillo firmó su faena nocturna con un espectacular nocaut técnico sobre el peso crucero, el argentino Juan Rizo que apenas vio acción durante 2:36 minutos antes que el árbitro de la contienda Alejandro Barrientos suspendiera el combate ante el evidente castigo del criollo sin reacción de parte del gaucho que provocó que la esquina de este lanzara la toalla al entarimado.

El argentino Juan Rizo noqueado por el barranquillero Juan Carlos Carrillo.

El crédito de San Pedro de Urabá, Céiber Ávila se apuntó la segunda victoria en esta temporada al llevarse la máxima puntuación de los jueces tras cinco intensos asaltos con el mosca Ramón Quiroga. Los oficiales de Canadá, Cuba e Italia lo vieron ganador de todos los asaltos a Ávila.

En el equipo colombiano debutó el bogotano Duván Zuleta en los 60 kilogramos que bajó del ring con la mano arriba tras tener unos intensos cinco asaltos con su rival Joel Mafauad al que venció 3-0.

Por la misma ruta caminaron el loriqueño Alexander Rangel que se impuso 3-0 a Federico Schinina y el antioqueño Cristian Salcedo en el peso pesado que venció por puntos al entusiasta Luis Calderón.

Colombia Heroicos terminará su calendario por fuera del país cuando se enfrente el próximo 31 de marzo a Caciques de Venezuela en el Domo José Marías Vargas Vargas de Maiquetía (Venezuela) y frente a Cuba Domadores el 21 de abril en el coliseo Ciudad Deportiva La Habana.