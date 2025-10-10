Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto, continúa escribiendo una historia excepcional para el cine colombiano. La película superó los 200 mil espectadores en salas del país, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de una producción nacional.

Durante seis semanas el público colombiano ha asistido masivamente a las salas y ha convertido cada función en una muestra de apoyo, emoción y orgullo por el cine colombiano, manteniendo viva la experiencia de Un poeta en la gran pantalla.

El compromiso del distribuidor Cine Colombia ha sido fundamental para llevar esta historia profundamente humana a públicos diversos, ampliando su presencia en salas de todo el país y permitiendo que el filme siga encontrando nuevos espectadores durante las seis semanas que lleva la película en cartelera.

El impacto de la película ha sido impresionante: desde su estreno, la conversación no ha parado de crecer y el voz a voz se ha convertido en un verdadero fenómeno: la gente se ha apropiado de la historia, la cita, la comparte, la transforma.

En pocos meses, Óscar Restrepo pasó de ser un personaje de ficción a un referente pop de la cultura colombiana, reconocido, comentado y reinterpretado en redes, donde su figura ha despertado una identificación enorme.

Detrás de este fenómeno hay un trabajo constante en redes y comunicaciones, que ha sabido amplificar las voces del público y conectar la película con nuevas audiencias.

La comunidad digital se ha convertido en su mayor aliada: ilustraciones, memes, reseñas, videos, críticas y reflexiones circulan a diario, manteniendo viva la conversación y demostrando que la película ya pertenece a la gente. Está viva en el corazón de quienes la ven y comparten.

Un poeta ha sido un viaje colectivo hecho de palabras, imágenes y corazones que creen en el poder del arte. Cada función, cada mensaje, cada espectador que ha compartido su emoción es parte de este poema que sigue escribiéndose en las salas.

“OcúltimoyMedio de Contención Producciones,TOCTALKy todo el equipo detrás de la película agradece profundamente a quienes la han acompañado —productores, aliados, creadores, medios y, sobre todo, al público— por mantener viva su voz y permitir que el cine colombiano siga inspirando, con emoción y con alma”, explicaron.

