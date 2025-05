Este jueves 29 de mayo llega a los cines de Colombia Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores, una película que marca el primer protagónico en cine del cantante canadiense The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye. El filme está dirigido por Trey Edward Shults y cuenta con un elenco que incluye a Jenna Ortega y Barry Keoghan.

La historia sigue a un músico que no puede dormir y cuya vida empieza a desmoronarse tras conocer a una misteriosa mujer. Lo que en principio parece un encuentro casual lo arrastra a una situación límite, en la que ya no distingue qué es real y qué es parte de su imaginación.

Más allá del argumento, Hurry Up Tomorrow es una apuesta que combina música y cine de una forma poco convencional. Está pensada como una extensión del álbum que el propio The Weeknd lanzó este año, con el mismo nombre. De hecho, el filme se presenta como el cierre de una trilogía iniciada con sus discos After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

El guion fue escrito por Shults en colaboración con el propio Tesfaye y Reza Fahim.

Aunque The Weeknd ya había aparecido como actor en la serie The Idol, esta es la primera vez que asume un rol protagónico en cine. También es productor y coautor del guion, lo que le da un control casi total sobre el proyecto.

La cinta ha sido descrita como un thriller psicológico, con una narrativa no lineal y una fuerte carga visual y sonora. La música —toda compuesta por The Weeknd— no es un elemento decorativo, sino que forma parte de la estructura dramática.

Andrew Cooper/Lionsgate/Andrew Cooper/Lionsgate Jenna Ortega as Anima in Hurry Up Tomorrow. Photo Credit: Andrew Cooper

Jenna Ortega, conocida por su papel en Wednesday y las nuevas entregas de Scream, también participa como productora ejecutiva. Por su parte, Barry Keoghan, nominado al Óscar por The Banshees of Inisherin, aporta una actuación que promete ser tan inquietante como intensa.

No es una película comercial al uso. Tampoco es un videoclip largo. Hurry Up Tomorrow busca conectar con los fans de The Weeknd, pero también con espectadores interesados en propuestas diferentes. La estética, el ritmo y el contenido están pensados más para generar sensaciones que para seguir una historia tradicional.

Eso sí: quienes sigan la carrera musical del artista encontrarán referencias directas a su universo creativo. La película no solo se inspira en su música, sino que forma parte de un concepto más amplio que él ha venido desarrollando desde hace años.

