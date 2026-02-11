Con el fin de garantizar el orden y la correcta focalización de la ayuda humanitaria, la alcaldía de Montería precisó que el único instrumento válido para el registro de damnificados es el Registro Unifamiliar de Emergencia (RUFE).

Ante ello le advierten a las personas que no existe ningún otro formato, planilla, listado o mecanismo alterno autorizado para este fin y que no se dejen engañar con planillas, links, videos y demás informaciones falsas que se propagan por las redes sociales. La única información veraz y confiable es la emitida a través de las cuentas oficiales de la alcaldía de Montería.

El RUFE tiene como único propósito identificar oficialmente a las familias damnificadas y organizar la entrega de ayuda humanitaria inmediata para el manejo de la emergencia. Por lo que se indicó que este registro no tiene fines distintos ni implica otro tipo de trámite diferente a la atención humanitaria derivada de la situación actual.

En el RUFE solo registra al jefe o cabeza del hogar, que será responsable de suministrar y consolidar la información completa de su núcleo familiar, incluyendo: nombres completos, números de documento de identidad y fechas de nacimiento de cada los integrantes de la familia.

El proceso de registro para las personas damnificadas que no se encuentren en albergues habilitados por la Alcaldía se realizará en el Centro Cultural Guillermo Valencia, teniendo en cuenta los barrios afectados en la ciudad.

A partir de mañana 11 de febrero, el Centro Cultural estará única y exclusivamente dispuesto para los damnificados procedentes de la zona rural que se encuentren en la zona urbana de la ciudad bajo la modalidad de autoalbergue.

El resto de las familias de la zona rural serán censadas en los sectores afectados, una vez las condiciones de la emergencia permitan realizar el censo.

Para efectos de mantener el orden público priorizarán la atención de habitantes afectados de los siguientes barrios: