En el marco de las acciones técnicas para mitigar los efectos de las inundaciones en la margen izquierda de Montería, la alcaldía puso en funcionamiento un sistema de drenaje desde la estación La Ribera hacia el río Sinú, con bombeo continuo de 100 litros por segundo.

Esta medida, que fue dada a conocer por el alcalde Hugo Kerguelén García y que busca evacuar aproximadamente 9.000 metros cúbicos de agua cada 24 horas, inició operaciones a las 11:00 de la mañana de este martes 10 de febrero.

Con ello la administración contribuye a la reducción progresiva del nivel de agua represada en distintos barrios de la Comuna 2.

El alcalde señaló que esta intervención hace parte de las acciones estructurales que se vienen ejecutando para aliviar la situación de las familias afectadas.

“Esta es una acción técnica pensada en la gente. Menos agua represada significa más tranquilidad en los hogares y mejores condiciones para avanzar en la recuperación de nuestros barrios”, dijo Kerguelén.

Los sectores que se verán beneficiados con esta operación de drenaje son Las Viñas, Campo Alegre, Villa Real, Ciudad de Panamá, Río de Janeiro, Puente I, El Amparo, La Ribera, Holanda y Casita Nueva.

La administración municipal sigue trabajando de manera ininterrumpida en la implementación de soluciones que permitan estabilizar las zonas afectadas y avanzar en el proceso de recuperación integral del territorio.