Un ciudadano de 24 años de edad que está siendo requerido por la justicia por el delito de tráfico y porte de armas de fuego fue capturado por unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería en desarrollo de los planes de registro y control que adelantan en la Terminal de Transportes.

De acuerdo con la institución policial, al verificar en la herramienta PDA a este ciudadano le registró una orden de captura vigente de fecha 30 de mayo de 2025 proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Majagual, Sucre, por el delito antes mencionado.

Por lo anterior fue aprehendido y dejado a disposición de la autoridad judicial competente.

El intendente jefe Carlos Espinilla Villalba, comandante de la Estación de Policía de la Terminal de Montería, sostuvo que “este resultado es producto de los controles permanentes que adelantamos en la Terminal de Transportes, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir la comisión de delitos. Con esto la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y la lucha frontal contra el delito, fortaleciendo los controles en puntos estratégicos de la ciudad”.

