Cada 31 de marzo se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Colon y Recto, con el objetivo de sensibilizar a toda la población sobre la importancia de la prevención a través de hábitos de vida saludables, el diagnóstico oportuno y el manejo adecuado de la enfermedad.

El cáncer colorrectal se origina en el colon o el recto, puede presentarse en estas dos partes del intestino grueso o en una de ellas, por lo que se llamaría cáncer de colon o cáncer de recto (rectal) dependiendo del lugar donde se origine; el riesgo de desarrollar la enfermedad varía dependiendo de cada persona, no obstante, la Sociedad Americana contra el Cáncer estima que, el riesgo de aparición en el transcurso de la vida es de aproximadamente 1 en 23 para los hombres, y de 1 en 25 en las mujeres.

En todo el mundo, el cáncer colorrectal es el tercer tipo de cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia, y pese a que, desde hace varias décadas, la tasa de mortalidad ha disminuido tanto en hombres como en mujeres, se espera que, para este año, alrededor de 53.010 muertes sean atribuibles a esta enfermedad.

De este modo, promover la investigación de vanguardia sobre el cáncer se ha convertido en una motivación, trabajamos día a día para descubrir avances que cambien la vida de los pacientes y abran nuevos mundos de posibilidades médicas, sabemos que lo que hacemos importa, de la manera más fundamental, y nos tomamos muy en serio nuestra obligación de hacer lo correcto por y para los pacientes. Consideramos que servirles es una obligación sagrada y un verdadero privilegio, por eso, tenemos la vista puesta con determinación en el cáncer, que cobra millones de vidas al año en todo el mundo.

Aunque la ciencia tiene un compromiso y responsabilidad con la sociedad para buscar una salida satisfactoria a este tipo de enfermedades; en el cáncer colorrectal, como en otras patologías, el diagnóstico temprano, puede salvar muchas vidas, se entiende que, las tasas de supervivencia del cáncer colorrectal pueden variar según diversos factores, especialmente el estadio de la enfermedad, de ahí la importancia de que cada persona cuide su salud, adquiriendo buenos hábitos de vida para evitar la aparición de esta afección.

De igual manera, resulta significativo el aporte que hace la tecnología, esta no sólo está cambiando nuestras vidas, sino que también está revolucionando la salud humana. Estamos amplificando el poder de la ciencia y la tecnología, atreviéndose con mayor valentía e investigando más profundamente para hacer realidad lo que alguna vez fue inimaginable.

* Directora Médica Pfizer Colombia