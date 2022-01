Ómicron, enemigo a vencer en 2022

La ágil propagación de la ómicron, como se le denominó, de acuerdo con el alfabeto griego, a la más reciente variante detectada de la covid-19, nos hace recibir el nuevo año en medio de un estado de alerta y de permanente incertidumbre por la continuidad de esta agreste pandemia que tiene en jaque a la humanidad desde hace 22 meses y ya deja a su paso más de 285.530.000 infectados y 5.426.000 víctimas fatales.

La variante B.11.529 u ómicron fue declarada, desde noviembre, como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. Es sumamente divergente, con un gran número de mutaciones, incluidas 32 en la proteína S; algunas de ellas parecen estar asociadas con un potencial escape inmunológico humoral y una mayor transmisibilidad. Las investigaciones epidemiológicas la definen de cinco a diez veces más contagiosa que la variante delta, con un periodo de incubación más corto que facilita el mayor número de contagios y, por ende, un crecimiento exponencial de infectados.

Hoy, más que nunca, reconocemos y valoramos la importancia del uso del tapabocas, el distanciamiento social y la vacunación, medidas sanitarias que nos han permitido paliar la virulencia y la patogenicidad del virus. No estamos en las mismas condiciones que al comienzo de esta letal pandemia. Hasta ahora, la evidencia médica arroja que, si bien se trata de una variante altamente transmisible, no tiene los mismos niveles de mortalidad y la sintomatología es más leve. De hecho, algunos analistas apuntan que los no vacunados al igual que quienes tienen deficiencias en la inmunidad se encuentran en riesgo latente.

El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruíz Gómez, explicó recientemente que ya no se hace referencia a la inmunidad de rebaño que tanto se aspiraba alcanzar, sino de la necesidad de altos niveles de protección híbrida, es decir, por la circulación del virus y la vacunación, lo cual, indefectiblemente, es necesario apoyar con los refuerzos de la inmunización y la vacunación de quienes aún no lo han hecho.

Esta variante en particular ha sido comparada con el sarampión por su alta capacidad de contagio y su fácil diseminación a través de los aerosoles o partículas de saliva infectadas que expulsa el enfermo.

Precisamente por esta condición, la enfermedad se ha expandido rápidamente por Europa, donde se presenta la situación más alarmante, obligando a gobiernos como Francia, Reino Unidos, Holanda, Alemania, Finlandia, Italia, España, entre otros, a imponer nuevamente fuertes restricciones y medidas de confinamiento. En total, en el mundo, la variante está circulando en 110 países; en América, ha sido detectada en 18 naciones, incluido nuestro país, según la Organización Mundial de la Salud.

Pese a la fatiga que ya nos causa la pandemia no podemos desmayar ni amilanarnos; aunque siga siendo difícil, afrontémosla en este 2022 con responsabilidad y mesura, cumpliendo estrictamente con las medidas de bioseguridad y los esquemas de vacunación, sin dejarnos ganar por el pánico y la infodemia.