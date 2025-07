Después de la columna en la que mencioné, a mi juicio, los mejores defensas laterales del Junior que había visto, una gran cantidad de lectores me invitaron a que completara la defensa y compartiera en este mismo espacio los que me parecían los mejores centrales.

Empiezo con Dulio Miranda. ‘Dulión’ Miranda lo re bautizó acertadamente Edgar Perea. Esa O acentuada que le aumentó la fuerza a la pronunciación del nombre le hacía más justicia a lo que fue este espigado e impenetrable defensa rojiblanco. La estampa del defensa intimidante. Eficiente en el juego aéreo. Sus ‘tijeras’, aprovechando sus largas piernas, fueron el obstáculo más difícil de superar por los delanteros. Todo un icónico futbolista en la historia juniorista. Y ejemplo de sentido de pertenencia.

Un escalón más arriba, Gabriel Berdugo. El gran capitán. La sobriedad hecha virtud. Con la reciedumbre imprescindible para ahuyentar a los delanteros y con la técnica necesaria para saber utilizar el balón. Posicionalmente inigualable. Su famoso ‘colchón’ que tenía en el pecho, en el que amortiguaba el balón le sirvió para resolver situaciones y también para alardear. Otro emblemático de la historia de Junior (inolvidable su gol en Cali para el segundo título juniorista). Y el futbolista con más partidos en la liga de Colombia.

Asciendo en mi imaginaria escalera y encuentro a Edgardo Bauza. Su trascendencia en la historia del equipo barranquillero no se limitó al arte de defender. No solo fue un gran tiempista para estar antes y no poner a prueba su poca velocidad física, sino que exprimió su estatura y su excelente cabeceo para anotar un sorprendente número de goles para un defensa. Un defensa goleador. Aparte de su capacidad de mando y de guía táctico desde atrás. El ‘Patón’ Bauza, en la cancha, ya daba señales del técnico que luego fue.

Y, en el primer escalón, en mi opinión, está Alexis Mendoza. Una formidable combinación de eficiencia y sutileza. Un artista del anticipo. Velocísimo, física y mentalmente. Impasable para defender y elegante para jugar. Técnicamente notable. Su talento para jugar al fútbol al más alto nivel, le permitió ser defensa central careciendo de dos de los requisitos, teóricamente exigidos para la tarea: gran juego aéreo y fuerza física.

Pues, Alexis, sin poseer como grandes virtudes esos dos atributos como la mayoría, fue el mejor porque fue más inteligente. Fue más rápido que los más veloces delanteros. A los grandes y fortachones, los anticipaba. A los habilidosos le amagaba y los engañaba.

Coletilla: Nombres como los de Pedro Vásquez, Hermenegildo Segrera, Nelson Díaz (uruguayo) podrían estar, con legítimo derecho, en cualquier escalafón que se haga de los mejores centrales en la historia del Junior. A ellos los vi, pero no hay tanta nitidez en mi memoria como sí de los mencionados.