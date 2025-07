#ResponsabilidadParental | Columna de Iván Cancino

Si ustedes no quieren que sus hijos crezcan con un pensamiento político diferente al que creen “correcto”, pues háblenles de frente, no creen radicalismos ni discriminaciones sacando a otros de su camino porque piensan que los pueden contaminar con ideas. Recuerden que la educación también se da en casa, no solo en los colegios, aunque dudo un poco en qué tipo de educación puedan brindar.