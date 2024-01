El temor en el retail latinoamericano ante los Self-checkouts

El avance tecnológico ha revolucionado el sector del retail globalmente, presentando innovaciones que prometen optimizar la experiencia de compra y la eficiencia operativa. Una de estas innovaciones es el sistema de self-checkout o autoservicio, una propuesta que, aunque ha sido bien recibida en diversas partes del mundo, todavía genera resistencia en el mercado latinoamericano. El escepticismo se debe, en gran medida, al miedo de incrementar los robos o mermas, un problema ya existente y de gran preocupación para la región. En Colombia según cifras del Censo Nacional de Merma, los supermercados tuvieron pérdidas por $122.000 millones de pesos por robos en el 2021, de los cuales $5.000 millones fueron hurtados por los mismos empleados y 87.000 por personas externas.

La implementación de sistemas de autoservicio supone un cambio radical en la interacción cliente-tienda. La eliminación de las cajas tradicionales y la promoción de un espacio donde el cliente tiene el control total de su proceso de compra pueden ser vistos como una oportunidad para actos ilícitos. Sin embargo, esta visión podría estar obviando el potencial de las herramientas tecnológicas diseñadas para combatir y prevenir exactamente estos desafíos.

Los casos de robo con sistemas de autopago:

Cabe señalar que entre los robos más frecuentes que encontramos cuando se usan sistemas de autopago están estos cuatro principales:

Carrazo: cuando el cliente ingresa a la zona de autopago, pasa derecho por la misma y no efectúa el pago.

Simulaciones de compra: Cuando el cliente no escanea los productos y “simula que ha efectuado el pago”.

Cambio de productos: Quizás el método más común. Este es el nombre que se le da a los consumidores cuando cambian el código de barras de un artículo por otro de menor precio. El ladrón paga un paquete de crayones y sale con un televisor nuevo.

El "error honesto" o productos no escaneados: Los compradores esconden artículos más pequeños dentro de otros más grandes, o de alguna manera ocultan el artículo en su carrito. Luego se van sin escanearlo en absoluto. Si se le pregunta, el comprador simplemente dice: "Oh, lo siento, no lo vi allí" Cuando el cliente escanea y paga “algunos productos” y los de mayor valor no los escanea.

La videoanalítica es una de las soluciones más vanguardistas y eficientes en este sentido. Se trata de sistemas de cámaras inteligentes que, mediante el uso de algoritmos avanzados, son capaces de analizar en tiempo real el comportamiento de los clientes dentro del establecimiento. Estas cámaras no se limitan a grabar lo que sucede; van mucho más allá, interpretando gestos, movimientos y patrones que podrían indicar una conducta sospechosa.

Por ejemplo, una persona que intenta ocultar un artículo o que evade sistemáticamente las áreas con mayor vigilancia, puede ser detectada por estas cámaras. La videoanalítica permite entonces identificar estos comportamientos y alertar al personal de seguridad o a los administradores de la tienda para que tomen medidas proactivas. Esto no solo ayuda a prevenir robos, sino que también optimiza la asignación de recursos de seguridad, enfocándolos donde y cuando son realmente necesarios.

Además, la tecnología de videoanalítica ha evolucionado hasta el punto de poder integrarse con otros sistemas del retail, como la gestión de inventarios o los sistemas de punto de venta (POS). Esto permite correlacionar la información de las cámaras con los datos de transacciones y movimientos de productos, creando un entramado de seguridad mucho más robusto y difícil de burlar.

Por otro lado, la presencia visible de cámaras con capacidades analíticas actúa como un poderoso disuasivo contra los robos. Los potenciales delincuentes son conscientes de que sus acciones son monitoreadas y analizadas, lo que reduce significativamente la probabilidad de que cometan un acto ilícito.

En conclusión, si bien el miedo al incremento de robos y mermas por la implementación de sistemas de self-checkout es comprensible en el contexto latinoamericano, las soluciones tecnológicas actuales ofrecen una respuesta contundente a esta problemática. La videoanalítica emerge como una herramienta clave en este escenario, proporcionando a los retailers no solo una manera de proteger sus activos sino también la oportunidad de abrazar la innovación sin miedo, mejorando así la experiencia del cliente y manteniendo la integridad operativa. Con una estrategia bien implementada, el retail en Latinoamérica puede superar sus temores y dar un paso adelante hacia el futuro del comercio.

*Gerente de Consultoría en SONDA