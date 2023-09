¿Todos podemos instalar paneles solares?

En estas últimas semanas, en vísperas de las elecciones regionales, he escuchado a más de un candidato prometer subsidiar (regalar) instalaciones de paneles solares para miles de viviendas de estratos bajos. Bajo está situación, me tomé la tarea de actualizar los costos asociados a la instalación de un paquete solar que pueda soportar el consumo de estas viviendas, así que coticé los siguientes equipos: Paneles solares, inversor, cableado solar, estructura de soporte, caja de breaker y protecciones, medidor bidireccional, diseño eléctrico y mano de obra, cabe aclarar que no tuve en cuenta baterías por su alto costo y porque como son casas urbanas entonces deberían estar conectada a la red. Todo este paquete tiene un costo de cerca de 19 millones de pesos por lo que una vivienda de estratos 0 y 1 que pague 100 mil pesos de energía, suponiendo que la solar supla el 100% de su necesidad, tendría un retorno de la inversión en casi 16 años, además que, no sabremos si las personas aún tengan el panel solar instalado, dañado, o en casos extremos vendido. Bajo este escenario, la energía solar individualizada realmente impactaría positivamente a viviendas que paguen facturas altas desde quizás 700 mil pesos en adelante, que puedan tener un retorno por lo menos en 5, 6 o 7 años.

Aunque a este fórmula todavía le faltan cositas, por ejemplo, yo no puedo simplemente poner paneles en una vivienda y conectarlo a la red, principalmente por temas de seguridad y temas de capacidad, además, si no uso paquetes de baterías, si o si debo conectarme a la red para la confiabilidad de la energía. En ese sentido, necesito hacer solicitudes al operador de red para que ellos revisen mi diseño y evalúen si tienen la capacidad en la red para que los excedentes de energía puedan entrar, además, como mi energía solar se sincroniza con la red, cuando no haya fluido eléctrico yo tampoco puedo producir energía y tener en mi vivienda, esto también por temas de seguridad. Este proceso, requiere certificaciones de externos que son costosas y una gestión que dura en la praxis de 2 a 3 meses para tener el permiso final. Lo curiosos del tema, es que si eres el primero en tu barrio seguramente no tendrías problemas para tener la autorización de conexión, pero luego cuando varios puedan también instalar paneles, lo más probable es que la red no tenga la capacidad de recibirte la energía y empezaran a negar los permisos, en pocas palabras, no todos podrán producir energía solar en su propia vivienda. De allí que cuando los candidatos hablan de miles de viviendas conectadas con paneles, la cosa ya no podría ser realidad sino un simple discurso que llama a la gente.

Debo explicar, que como la energía solar no la podemos producir en las noches y que no usamos baterías, entonces debo producir mucha más energía en el día que la que consumo, y esos excedentes se le venden al operador. Al final, debo producir en el día como excedente lo que me consumo en la noche de la red para poder llevar a cero mi consumo final.

Profesor facultad de ingeniería y ciencias básicas

Fundación universitaria del Área Andina - Valledupar