Geopolítica y subdesarrollo con la transición energética colombiana

Grandes problemas geopolíticos vivirá Colombia en un escenario hipotético de transición energética total. El país aún no ha evaluado integralmente lo que significa hacer transición y hemos empezado al revés, pues los retos de esta transformación antes de ser sociales, ambientales y presupuestales, empiezan siendo geológicos y tecnológicos, les explico:

Como sabemos las turbinas eólicas, motores de todo tipo, paneles solares no crecen en los árboles, necesitamos hacer un trabajo minero intensivo para extraer esa materia prima que nos permita construir toda esta infraestructura, pero para hacer minería debemos encontrar los recursos, y he aquí el primer problema, el geológico, pues los minerales necesarios no están en todas partes y seguramente Colombia no tendrá todos los minerales que demanda la transición, además escasamente conocemos y hemos medido algunos de nuestros recursos y no veo mucho futuro en que exploremos más pues el Servicio Geológico Colombiano a cancelado sus programas de exploración mineral a nivel nacional por la visión errónea de su nuevo director. Mientras en Colombia no queremos explorar ni hacer minería, otros países intentan volverse importantes e indispensables para el mundo produciendo los minerales que requiere esta transición.

El otro problema es tecnológico, pues las infraestructuras de las nuevas energías requiere tecnologías, grandes fábricas, ensambladoras, siderúrgicas, metalúrgicas, lo irónico es que el país quiere hacer transición, pero solo ha pensado en industrializar el campo.

Como estos dos problemas no se han evaluado adecuadamente, nos lleva a tomar dos líneas ambas malas también para el país: la primera es que terminamos proponiendo una transición energética de importación de toda la infraestructura desde otros países (mejorando su economía no la nuestra) y la segunda es que perderemos nuestra autonomía energética porque dependeremos de los países que nos importen los equipos. Esto último es lo más grave porque redunda en una puja geopolítica donde Colombia se verá relegada. Hoy día, por ejemplo: el cobre de Chile, el níquel de Indonesia, el Litio de Australia, el Cobalto del Congo (todos los mayores productores de estos minerales), son comprados por China quien a su ves es el mayor procesador de todos ellos, lo que significa una alta dependencia tecnológica del mundo a este país. Así mismo, China es el mayor productor de elementos de tierras raras y claramente mayor refinador de las mismas y no exporta estos minerales en bruto, solo vende productos que fabrican con ellos, por eso Indonesia está creando políticas para hacer lo mismo con el níquel, es decir no vender producto crudo sino refinado, aumentando su cadena de valor. Concluyo entonces, que el precio de nuestra energía dependerá del precio que le quieran poner los países fabricantes a los equipos que compremos y peor aún, entraremos en crisis de todo tipo cuando no nos puedan o quieran vender (una guerra, restricciones, etc.)