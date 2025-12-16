Hace cincuenta y dos años se trasladó a Barranquilla desde su natal Cartagena para realizar sus estudios universitarios en la Facultad de economía de la Universidad del Norte. Llegó como estudiante y se quedó como protagonista de la historia social, empresarial y cultural de la ciudad. Se casó con María Eugenia Segrera, quien ha sido su compañera de vida, su apoyo constante y la madre de sus tres hijos. Hoy, tras 52 años de matrimonio, es orgulloso abuelo de nietos y nietas, y bisabuelo de unas bisnietas trillizas que continúan ampliando su legado familiar.

“Yaca” ha sido un empresario exitoso, ampliamente reconocido en el gremio ferretero, donde dejó huella por su visión, rectitud y liderazgo. Su impronta también quedó marcada en la Caja de Compensación del Atlántico, Comfamiliar del Atlántico, institución a la que sirvió durante 30 años como miembro del Consejo Directivo, 24 de los cuales estuvo presidiendo la Junta, con un compromiso ejemplar y una vocación de servicio incuestionable.

En el tiempo que lleva frecuentando los campos de golf, quien haya jugado alguna vez sabe perfectamente quién es “Yaca”: un partner fuera de serie, un anfitrión generoso y, por encima de todo, un hombre con un profundo sentido filantrópico. Amigo leal, incondicional, sincero y siempre presente, de esos que se cuentan con los dedos de una sola mano.

Y ni hablar del Carnaval. “Yaca” y un grupo de amigos fundaron Los Gorilas, una icónica comparsa que ha permanecido durante 37 años ininterrumpidos en las paradas del Carnaval de Barranquilla. “Bailando como los Gorilas”… uffff. Tradición, alegría, identidad y fiesta pura.

Hablar de Carlos Yacamán es hablar de un amigo, de un hermano, de un personaje único y original, valioso y fuera de serie. Un ejemplo para las actuales y futuras generaciones, un hombre correcto en sus negocios y coherente en su manera de vivir.

Mañana, diecisiete de diciembre, al cumplir 73 años, quiero manifestar mi gratitud contigo y con el Creador: contigo por tu amistad y con el Creador por tu vida. Que sigas haciendo lo que más te gusta: servir, siempre en medio de risas y alegría. Por muchas más rondas de golf, más paradas del Carnaval y por una larga vida llena de salud, sabiduría y bienestar.

Que la vida te siga regalando motivos para celebrar, compartir y sembrar ejemplo, porque hombres como tú no solo construyen empresas y tradiciones, sino que dejan huellas profundas en las personas que tienen el privilegio de caminar a su lado. Siempre, ¡gracias!

@oscarborjasant