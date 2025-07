Volvemos en la columna de hoy al tema cívico que es de trascendental importancia porque la ciudad no puede, ni debe darle la espalda a este tema sustancial en la vida de cada quien para hacer de esta una travesía existencial lo más cercana a la felicidad, al confort, al placer y la tranquilidad. Cuando escribimos estas líneas como otras anteriores señalando fallas, indicando faltas, sugiriendo acciones gubernamentales más puntuales y no generales, no lo hacemos ni con espíritu de crítica, ni con ánimo de molestar o incomodar a nadie. Tenemos, hemos tenido en los últimos catorce años afortunadamente magníficos gobernantes tanto en la capital Barranquilla como en nuestro Departamento del Atlántico.

Tocando el objetivo de hoy reafirmamos que la labor de Jaime Pumarejo a la cabeza de un equipo exitoso de trabajo es una gestión magnífica no solamente porque sus resultados son tangibles sino por la confianza que ha despertado y tiene en la ciudadanía. Pero como es natural falta adelantar muchas cosas más y abrir nuevos frentes de labores que o se pasan por arriba de ellos porque no se consideran tan vitales o se posponen por no darles la prioridad que necesita o porque los recursos no alcanzan. Pero aun en cualquiera de estas circunstancias es nuestro deber levantar la voz y con la autoridad que tenemos por la experiencia y los años, señalar las siguientes urgencias: en primer lugar los andenes o aceras para caminar. Cuánto tiempo hace no ha caminado el Alcalde y sus Secretarios, inclusive los Concejales por los andenes de la ciudad? Sin mayores milagros para calcular podemos afirmar que más del setenta por ciento de nuestras aceras peatonales están totalmente destruidas.

En cuanto a las bien llamadas "Arañas" de cables en calles, esquinas, avenidas, casi siempre propiedad de empresas de telefonía y comunicaciones, como también de A-ire, no hay nada más peligroso ni horrible que semejante espectáculo. Francamente la ciudad próspera, avanza, tiene lugares hermosos, cada día se ve mejor pero como nos lo manifestó recientemente un amigo extranjero que salió a caminar cerca de su hotel cualquier tarde “Lástima los huecos en andenes, casi me caigo en ellos y que feísimas las arañas en la esquinas del barrio viejo prado”.

Tiene razón el amigo. En la ciudad no solo se deben seguir pavimentando calles, abrir nuevos espacios para la fraternidad ciudadana. Mejorar escuelas, caminos y pasos de salud, agua y servicios públicos varios. Hay que volver más presentable y más accesible a la ciudad porque no solamente es lo visual, también la parte práctica, evitar los peligros y los riesgos. Las "Arañas" ya se objetivisaron en el gobierno distrital entonces a terminar la tarea para su eliminación. Y los andenes poco a poco pero programando una acción masiva así demore algo más pero definamos a favor este tema que mortifica tanto. Luis Eduardo un adolescente discapacitado parapléjico no puede salir de su casa ni una cuadra en su barrio Boston. Los andenes no se lo permiten. Cuántos niños en igualdad de condiciones sufren a diario o ancianos o señoras que tienen que bajarse a los bordillos de las calles para transitar? Comenzar por algo es ya un deber ineludible en estos temas.