Un paisa me dijo que en su tierra la palabra ‘guasamayeta’ no es vulgar. En la Costa sí. Carlos J. Sartorio, B/quilla

El origen de la palabra es incierto. Según el lingüista momposino Mario Alario Di Filippo, como costeñismo, ‘guasamayeta’ significa, escuetamente, ‘miembro viril’, y como antioqueñismo, se escribe ‘guasamayetas’, y tiene el sentido de “ignorante, tonto, apocado, tosco, sin categoría, desaliñado”.

Es enredado lo del ‘que galicado’… Mayerli Santos C., B/quilla

Más bien, es simple: en la Antigüedad, Francia se llamaba Galia Transalpina, por lo cual decir ‘francés’ es lo mismo que decir ‘galo’, y decir ‘afrancesado’ es lo mismo que decir ‘galicado’. A diferencia de la lengua francesa, en la que la partícula ‘que’ es muy usada en muchas expresiones, el español la suprime o acude a otras, como ‘cuando, donde, como, por lo que’. Si a una de estas últimas la cambiamos por la partícula ‘que’ incurrimos en ese vicio del lenguaje que se llama ‘que galicado’. Por ejemplo, es correcto decir “¿cómo te llamas?” y no “¿cómo es que te llamas?”; “así es como se dice en Barranquilla” y no “así es que se dice en Barranquilla”; “aquí es donde vive Ana” y no “aquí es que vive Ana”; en fin, “ayer fue cuando llegó” y no “ayer fue que llegó”.

En nuestra región [?], se usa ‘desguazar’ (desbaratar o deshacer) para referirse al ‘arte’ de desmantelar carros. Y en Barranquilla se usa ‘guasa’ (así, con ‘s’) para referirse a las arandelas metálicas para instalación de tornillos. ¿Cuál es la relación de ‘guasa’ con ‘desguazar’, si es que existe? Ernesto P. Orozco O., B/quilla

Entre el sustantivo ‘guasa’ y el verbo ‘desguazar’ no hay relación porque ‘guasa’, con el sentido que usted menciona, es, simplemente, corrupción del inglés washer ‘arandela’. El Diccionario de la lengua española (DLE) registra ‘guasa’ como un americanismo del Cono Sur, con el sentido de ‘grosero o incivil, pero en otra acepción dice que es voz caribe, con el significado de ‘chanza, burla, broma’. No obstante, el Diccionario de americanismos, como primer sentido, dice que ‘guasa’ es un colombianismo que, en efecto, quiere decir “arandela o pieza, generalmente circular, fina y perforada, que se usa para mantener apretados una tuerca o un tornillo…”. Por su parte, ‘desguazar’ significa, como usted escribe, ‘desbaratar, deshacer’ o ‘despedazar, destruir’. El DLE dice que viene del italiano sguazzare ‘revolcarse por’ o ‘chapotear en el agua’, lo que se me hace un desatino porque no es claro qué relación guardan ‘desbaratar’ o ‘destruir’ con ‘revolcarse’ o ‘chapotear’.

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