En época de elecciones presidenciales muchos barranquilleros se preguntan si Alex Char sería un buen candidato para presidente y cuánto apoyo podría lograr en el interior del país. Obvio que uno supone que después de los positivos logros en el desarrollo de nuestra Barranquilla, a él le debe seducir la idea de alcanzar el más alto cargo de la Nación.

Como barranquillero trasmitiré mi deseo personal. Hoy Alex ejerce su tercer período en la alcaldía y aún le falta más de año y medio. Supone uno que quien lo suceda para el siguiente período continuará el proyecto de ciudad que inició Alex hace más de 18 años, como sucedió con Elsita y con Pumarejo, y esa continuación ha sido la razón del éxito y del reconocido desarrollo que hoy muestra Barranquilla. También analizo que a diferencia del conocido dicho “Segundos períodos no son buenos”, en el caso de las alcaldías presididas por Alex lo que se aprecia es, que ha ido ganando experiencia y esa realidad genera mejores resultados y mayor capacidad de gestión.

Y vuelvo al comentario con el que inicié esta columna sobre Alex y su posible aspiración a candidato a la presidencia recordando el notable caso de la transformación urbana de Guayaquil iniciada por León Febres-Cordero, quien después de haber sido Presidente del Ecuador, ganó la alcaldía de su ciudad natal, Guayaquil y la ejerció durante 2 períodos desde 1992 hasta el 2000. Hoy los habitantes de esa ciudad al lado del río Guayas le agradecen más como alcalde que como Presidente, y supo escoger el sucesor adecuado: Jaime Nebot Saadi, ganando este 4 elecciones consecutivas en el 2000, 2004, 2009 y 2014. Así se logró que de un desastre de ciudad, Guayaquil se convirtiera en “La Perla del Pacífico” con su “Malecón 2000” y su noria “La Perla” de 57 metros de altura, un poco inferior a nuestra “Luna del Río”, la “Fuente de Agua Danzante”, su Centro Histórico muy bien renovado, sus grandes avenidas, su BRT (Bus Rapid Transit) “Metrovía”, y con todo ese desarrollo generado por su alcaldía florecieron barrios residenciales como el muy exclusivo “Samborondón” con su bellísima “Plaza Lagos”, “Puerto Santa Ana”, “Isla Mocolí”, “Urdesa” y otros. Hoy y se proyecta su nuevo “Aeropuerto Internacional Daular” para reemplazar al actual “José Joaquín de Olmedo”, muy superior a nuestro Ernesto Cortissoz.

Guayaquil cuenta con más de 3 millones habitantes. Según el DANE en el 2026 Barranquilla con 1.270.000, pero serán más cuando se le sumen los que habitan en el gran área que nos arrebató Puerto Colombia, hoy recuperada; y con su Área Metropolitana supera los 2,4 millones. Pero lo que he querido mostrar es que para Barranquilla, como sucedió en Guayaquil con León Febres-Cordero y Nobot, Alex Char le sirve más como alcalde por cuarta y quinta vez, que como presidente.

@nicorenowitzky