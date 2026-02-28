Esta semana estuve participando en la Convención de Exploración Energética que tuvo lugar en Cartagena y organizada por la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía. Creo que es de los pocos eventos en el país que intenta reunir el sector minero y el sector hidrocarburos en un mismo escenario.

Se preguntarán ¿por qué es importante resaltar esto? Yo les diría que la base de la sociedad moderna son los minerales y la energía (que proviene en casi un 80% de los combustibles fósiles), pero, no como sectores independientes el uno del otro, sino, como la sinergia entre los dos. Aunque parezca curioso, en el mundo muy pocos países han entendido que un sector mineroenergético robusto es la mejor cimentación para el crecimiento económico y la industrialización de cualquier sociedad. Además, estos dos sectores no solo significan un renglón económico o electricidad para las viviendas, significa también, seguridad y sobre todo soberanía energética.

Colombia ha sido históricamente un país poco industrializado y la actividad minera nunca ha tenido valor agregado, hemos extraído minerales para vender minerales. No hemos pensado en refinarlos y transformarlos. Imagínese que todas las actividades mineras en el país, que por cierto generan mucho empleo directo e indirecto, tuvieran plantas industriales de transformación al lado, la empleabilidad se dispara, se diversifica la economía, se genera un desarrollo social y el mejoramiento directo de la calidad de vida de la gente, claro, esto requeriría mucha energía.

El país históricamente ha tenido mucha descoordinación entre ambos sectores, la minería solo ha pensado en producir materia prima y el sector energético solo en producir más hidrocarburos. Las cosas cambian y la evolución que ha tenido el mundo nos obliga a ver todo diferente. Por ejemplo, con la transición energética vamos a necesitar muchos minerales, por lo tanto, cerca de estas futuras minas vamos a requerir mucha energía, para poder refinar y transformar estos minerales. ¿está pensando el país como lograr eso? ¿nos estamos proyectando a q la actividad minera sea respaldada con el sector energético? La respuesta es no. Les pongo otro ejemplo que siempre menciono en mis conferencias, si Colombia le ofreciera a las compañías que desarrollan inteligencia artificial venir al país y construir datacenters y le propone no pagar absolutamente nada (cero impuestos), solo emplear a la gente, las empresas le dirían que no, simplemente porque no tenemos la energía suficiente para soportar estos grandes centros de datos que consumen muchísima energía. No vayamos tan lejos, existe en el país una compañía que está buscando construir una planta para refinar alúmina y producir aluminio y no ha podido simplemente porque no ha encontrado un sitio que le pueda proveer la cantidad de energía que la planta requiere.

Si no hay articulación de estos dos sectores, la industrialización del país solo será un sueño y seguiremos condenados al subdesarrollo.

*Director del Observatorio de Transición Energética del Caribe

