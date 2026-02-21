En un mundo marcado por tensiones geopolíticas crecientes, guerras abiertas y un orden internacional en transformación, algunos discursos importan. No solo por lo que dicen, sino por lo que simbolizan. El reciente mensaje del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la Conferencia de Seguridad de Múnich fue precisamente eso: una reafirmación del sentido histórico, cultural y estratégico de Occidente.

La Conferencia de Seguridad de Múnich, el principal foro global de política internacional desde 1963, ha sido históricamente el escenario donde se mide la temperatura de la relación transatlántica. Allí, Rubio recordó que Estados Unidos y Europa no son simplemente aliados coyunturales, sino parte de una civilización compartida, forjada por siglos de historia común, principios políticos similares y una visión compartida de libertad.

Su mensaje fue claro: Occidente enfrenta desafíos existenciales —desde la competencia de potencias autoritarias hasta la fragmentación cultural y económica— y solo podrá superarlos mediante una renovación de sus valores fundamentales, su cohesión política y su fortaleza institucional. Rubio insistió en que la alianza transatlántica “salvó y cambió el mundo” y debe volver a asumir un liderazgo firme frente a los riesgos actuales.

El discurso también reivindicó algo más profundo que la cooperación militar o económica: la dimensión cultural y espiritual de Occidente. Estados Unidos —recordó— es, en esencia, heredero de Europa, producto de su tradición política, filosófica y democrática. Esa conexión histórica explica por qué ambos continentes comparten no solo intereses, sino destino.

El impacto fue inmediato. El auditorio respondió con una ovación general, interpretada por muchos como una señal de alivio y respaldo a un tono conciliador que buscó recomponer la relación transatlántica en tiempos de incertidumbre.

El debate sobre Occidente ya no gira únicamente en torno al poder militar o económico, sino sobre identidad, valores y propósito histórico. En un mundo multipolar, la defensa de la libertad, la democracia liberal y la cooperación entre Estados Unidos y Europa no es un asunto retórico, sino estratégico.

Para América Latina —y particularmente para sociedades como la Colombiana— este debate no es ajeno. La estabilidad del orden internacional, el comercio global y la vigencia de los valores democráticos dependen en gran medida de la fortaleza de esa alianza histórica.

El discurso de Rubio en Múnich recordó una verdad esencial: Occidente no es solo una geografía, sino una idea. Y su supervivencia depende de la voluntad de todos nosotros para defenderla.

