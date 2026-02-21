¿Por qué en Barranquilla la palabra ‘carrera’ muchas veces la abrevian como ‘Kra’? Aníbal Páez Victoria, B/quilla

Las direcciones en Colombia, en particular en Barranquilla, son fáciles de entender, pues, por lo general, solo constan de calle, carrera y un número. En nuestra ciudad, en abreviaturas de hitos esquineros o en folletos, ‘calle’ se ha acortado a ‘Cll’ o ‘Cl’, y ‘carrera’ a ‘Cra’, ‘Cr’, ‘Kra o ‘Kr’. De hecho, en Barranquilla, las abreviaturas ‘Kra’ o ‘Kr’, para indicar que se trata de una ‘carrera’, se usan en impresos con nomenclatura urbana, como recibos de servicios públicos o catastrales. Siempre que sea tipográficamente posible, es recomendable cerrar estas abreviaturas con punto. Ahora bien, las abreviaturas no están sujetas a normas prefijadas, y para escribirlas existe cierto albedrío. Es curioso y muy llamativo que exista ‘Kra.’, escrita con ‘K’, letra exótica en español.

¿Por qué cuando alguien o algo mengua sus posibilidades lo etiquetan con: “No da chicle con bola”? Beto Cross, Los Ángeles

No encontré prueba de la existencia de la frase tal como usted la menciona. “No dar chicle con bola” parece la refundición de dos frases que aún se emplean. La primera es ‘No dar chicle’, registrada por el momposino Alario Di Filippo en su Lexicón de colombianismos como “no llamar la atención; no dar rendimiento”, y por el guajiro Pablo Emilio Fonseca en su libro Guajirismos como “no servir [para algo]”. La segunda es semejante, “no dar bola”, que, según el antioqueño Julio Tobón Betancur, es “no atinar, desacertar” y significa lo mismo que ‘No dar pie con bola’. Especulo y reitero que probablemente esta última frase surgió a partir de ‘no dar chicle’ y del intercambio de las palabras ‘pie’ y ‘chicle’ para producir ‘No dar chicle con bola’, frase que indica que alguien no acierta una, que todo lo hace mal.

“El socorrista haló con una cuerda al náufrago”. Leí esta frase. ¿No es más preciso decir jaló? Ovidio Casasbuenas Z., Santa Marta

‘Halar’ y ‘jalar’ tienen el mismo significado, y los dos están en el Diccionario. El primer verbo ha sido pretendidamente más elegante, y el segundo era propio de la lengua familiar, aunque hoy también lo es de la culta. ‘Halar’ viene del francés haler ‘tirar hacia sí’ (por lo general con una cuerda), y al aspirarse la ‘h’ dio ‘jalar’ (otros ejemplos de aspiración: ‘harto – jarto’, ‘holgorio – jolgorio’). En conclusión, las dos formas son correctas, aunque su utilización tiene distintos matices, según cada país. En Colombia, se usa muchísimo más ‘jalar’, en forma hablada o escrita.

