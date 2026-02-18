Es impresionante gratamente observar y experimentar a cada momento, mes o año, el avance, progreso, eficiencia y éxito al final que ha tenido el turismo en los últimos años, tanto en todo el Departamento como en la ciudad de Barranquilla. Las cifras y los hechos, la contundencia y demanda de oportunidades, el avance en la modernidad de los lugares, usos, práctica y realidades que convocan estas llegadas masivas de turistas, son un reconocimiento al esfuerzo y a la efectividad del Gobierno Departamental y la Alcaldía de Barranquilla. Sin olvidar la intensa y muy positiva apuesta colaboradora de las Alcaldías municipales de provincia y su colaboración para coadyuvar un esfuerzo que ha dado hoy día verdaderos triunfos.

Las playas modernizadas y embellecidas, cuidadosamente manejadas con las técnicas del apoyo de autoridades marinas, los sitios de artesanías en donde municipios líderes están exportando arte y belleza, el desarrollo ya internacional premiado de deportes náuticos con emblemas mundiales, se juntan con ese avanzar impactante de lo que la capital Barranquilla promociona, prepara, convoca y atrae, en convenio laboral estrecho con Fontur, Procolombia, Probarranquilla y otras entidades afines. El gran Centro de Convenciones es ya prácticamente difícil de conseguir para un evento nacional o extranjero porque su agenda está completa el año entero con alta calidad. 59 eventos se realizaron en 2025. El montaje del Centro de Convenciones con 7.000 metros cuadrados de espacios adaptables y auditorios le ha dado al Turismo de negocios un auge impresionante. Y cada visitante después del formalismo invitante sale a las playas admirado y hace turismo por los municipios cercanos o lejanos para conocer, comprar lo autóctono y deleitarse con las comidas regionales ya con auténtica fama.

Faltan los museos por completar los atractivos, que ya avanzan en sus últimas etapas. El Museo Romántico hay que modernizarlo y en ello se avanza, lo mismo el Museo Moderno. Bellas Artes tienen un escenario enorme atractivo y riqueza cultural, ya culminada su restauración. En fin la falta de espacio aquí hoy nos impide ser más detallista en señalar lugares y comentarios con este avance nuestro en una de las gestiones en el mundo más rentables no solamente desde el carisma económico sino como metrópoli con grandes atractivos de índole comercial, cultural, gubernamental. No nos olvidemos como ciudadanos habitables en esta urbe que el tratamiento al turista es indiscutiblemente uno de los principales atractivos y ganchos para que ese turista o su familia o sus amigos regresen a visitarnos. Y que las aerolíneas muestren su solidaridad hasta por negocio en mente y además que arreglen pronto el Aeropuerto que le falta mucho aún para dejarlo presentable.