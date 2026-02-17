Roy no tiene barreras, dijo Montealegre, el exfiscal y exministro de justicia, refiriéndose a la propuesta del candidato presidencial Roy Barreras. Lo que no tiene es límite en su capacidad de convencimiento a un elector bombardeado con propuestas aparentemente “locas”, pero cargadas de un veneno como una estrategia electoral, en busca del voto esquivo en una lucha de clases de vivos contra bobos, cada día más feroz por culpa de la manipulación de las redes sociales, y una deficiente educación, con una inteligencia artificial que le muestra sus dientes de tiburón en un mar de incertidumbre. El mundo se está volviendo pendejo es nuestra realidad política y social.

La propuesta del candidato Roy Barreras con la fórmula vicepresidencial del presidente Petro es un anzuelo que no tiene viabilidad jurídica a menos que Roy tenga un ejemplar diferente de nuestra Constitución Política. En efecto, la realidad es la siguiente:

1.El artículo 191 de la Constitución Política señala que para ser Presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años.

2.El artículo 197 de dicha norma, en su incisos segundo y tercero, dice: “No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiere incurrido en alguna de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del artículo 179, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Ministro, Director de Departamento Administrativo, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados o del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Registrador Nacional del Estado Civil, Comandantes de las Fuerzas Militares, Auditor General de la República, Director General de la Policía, Gobernador de departamento o Alcalde”.

3.El artículo 204 señala: “Para ser elegido vicepresidente se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República”.

Del análisis de las normas antes mencionadas se desprende que no hay ninguna posibilidad de llevar a la práctica la fórmula mágica del candidato Roy Barreras. Es posible que en otro momento se pueda cristalizar este proyecto o que pueda ser candidato presidencial, cuando reformen la Constitución Política.

@FcuelloDuarte