La CRA para lavar su imagen cuestionada tomó la decisión de ajustar y actualizar el pésimo Pomca 2017. Pero el que ha surgido es peor. Da vía libre al color gris del urbanismo en lo que queda de verde en el área cercana a la ciénaga de Mallorquín. Tal laxitud, sospechosamente, contrasta con el endurecimiento de las políticas de protección ambiental en zonas de desarrollo industrial del área metropolitana.

Por eso, el primero de diciembre de 2025, organizaciones y personas le enviamos a la CRA un derecho de petición donde solicitamos frenar la adopción de ese Pomca. Jesús León Insignares, el director, el 23 de diciembre pidió prórroga hasta el 20 de enero. Cuando escribo esta columna no había contestado. Ante eso, presentamos una acción de tutela.

La CRA no ha cumplido con la responsabilidad de proteger la ciénaga de Mallorquín, los arroyos Grande y León y su enorme cuenca. En las áreas pertenecientes a esa cuenca del lagunar costero amparado por el Convenio Ramsar, la CRA, en el Plan de Ordenación y Manejo de la Ciénaga de Mallorquín y los Arroyos Grande y León, (Pomca Mallorquín), levantó las restricciones ambientales para que constructores privados desarrollaran proyectos inmobiliarios. ¿Por qué hizo esto la CRA si sabe muy bien que el Pomca es norma de superior jerarquía que incide en la configuración de los POT y los PBOT en lo atinente a los usos del suelo?

Muchos se preguntan si las decisiones de la CRA en detrimento de la cuenca de la ciénaga de Mallorquín han sido rentabilizadas por quienes han detentado en la corporación el poder de seleccionar y direccionar, con propósitos específicos, la paleta de colores que define los contenidos cartográficos del Pomca. La consecuencia ha sido que miles de hectáreas de bosque seco tropical fueron arrasadas desapareciendo numerosas especies vegetales y huyendo o muriendo variedades de especies de aves y reptiles. Este desastre no habría ocurrido si los directores, directivos, altos funcionarios y consejeros de cuenca se hubiesen parado honestamente firmes en defensa del entorno de la ciénaga de Mallorquín, que ha terminado poblado de masivas infraestructuras habitacionales en lugar de livianas y estéticas intervenciones compatibles con el paisaje y respetuosas de la salud climática.

Posdata: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplazó para el 5 de febrero, a las 9 de la mañana, de manera virtual, la audiencia de pacto de cumplimiento programada para el 22 de enero, relacionada con la Acción Popular de la Procuraduría derivada del conflicto urbano-ambiental generado por Ciudad Mallorquín. Participaremos como coadyuvantes de la Procuraduría.

@HoracioBrieva