Yo sabía que mi diagnóstico sería peor cuando tuviera tiempo para revisar los puntos neurálgicos de mis dolencias desde la cabeza hasta los pies, que son producto de la absoluta parálisis del cuerpo sentado frente al computador 10 horas de lunes a sábado.

Así es que, me tomé unos días este comienzo de año para hacerme una mejor revisión y plantear una estrategia para que la inactividad física no me achaque del todo. El resultado fue preocupante, no tengo un solo grupo muscular o una articulación que no me duela, el espejo me mostró la escoliosis, lo cachureto que estoy.

¿Qué hacer?, me pregunté con la misma preocupación de Vladimir Ilich Ulianov en 1902, pero no para crear un estado bolchevique, sino para ver cómo hago para ponerme al día con todo lo que tengo que leer, pero no aplastado en un sofá, sino en una actividad que me mejore los achaques.

Sé que el ejercicio número uno para mejorar el tono muscular es estar de pies. La única forma de leer de pies sin tener el libro en las manos, sobre todo si es un libro pesado, es usando un atril, por lo que conseguí uno.

Estar de pies no es suficiente si no hay una actividad que ponga en marcha esa energía potencial de los músculos, que es el tono. ¿Cómo leer y hacer ejercicios al mismo tiempo? La respuesta me la dio hace años el doctor Francisco Fadul Noya, médico alternativo, quien me recomendó las técnicas del Chi Kung para realizar todos los ejercicios que el cuerpo y la mente necesitan para sanarse. De ñapa, me regaló el libro, escrito por la Profesora Sheng Keng Yun.

Chi significa aire o aliento, Kung es trabajar el; literalmente es trabajar el aliento, en su acepción más universal, la energía vital que está en la naturaleza del ser humano y anima a todos los organismos. Sé que a la mayoría de personas no les gusta nada que suene a filosofía y menos si es oriental. Por eso, digo su esencia: todo el cuento está en el control de la respiración durante el movimiento. Es más, pueden dejar de preocuparse por la respiración y seguir las indicaciones del libro, tiene fotos de posiciones y movimientos en los que no se pierde el contacto con el texto que está en el atril mientras se realizan. Recomendado para los que están igual de adoloridos que yo por estar tanto tiempo sentados y debemos seguir leyendo.

Uno de los puntos definitivos del enfoque con este tipo de medicina es estar convencido de que funcionará. He sido paciente de disciplinas como la acupuntura y otras y doy fe de los resultados. Países superpoblados como China o India han sobrevivido con estas medicinas sin tanta pastilla o EPS intermediaria.

Les contaré cómo voy.

