¿Sabes cerrar tus ciclos? ¿Te alistaste para lo que viene? ¿Está listo el plan del año? Nunca es tarde para la planificación, ni la ejecución si te acompaña la determinación. La gracia de tu historia parte del principio. El arranque es un indicador de cómo correrás. El inicio es la culminación del final. Cuando piensas que se acabó todo, está empezando de nuevo. Allí se requiere conservación y mucha reinvención. La adaptabilidad es el factor clave del crecimiento. Todo cierre amplía nuevas aperturas. Ve por más. No te limites.

Un año de esperanzas, proyectos, incertidumbres, miedos, retrocesos y expectativas se puede culminar con el estímulo necesario para avanzar sin retroceder: lo que dependa de ti debe ser plenamente tuyo, no se lo entregues a nadie más. Aplica las 5 D: Decide, Define, Dedica, Desarrolla y Demuestra. Si las sumas todas, tendrás una D mágica como premio: Duración. Lo que amas, sueñas, quieres, cuidas y valoras te durará. Si es dinero, te alcanzará y se multiplicará. Dilo y da. Juega con tus D.

El 2026 no es un año más. Muchas decisiones definidoras del siglo se tomarán en los próximos 360 días. No te quedes por detrás de los acontecimientos. Ve a la par de los sucesos, para que puedas tener mejor perspectiva y mayor capacidad de maniobra. Se esperan grandes avances biomédicos; las vacunas tendrán elementos nunca vistos en todas las formas de prevención. Asistiremos a una nueva conciencia ambiental superando los sesgos de las ideologías y los discursos sin evidencias: la ciencia adquirirá una nueva sensibilidad propia de un lenguaje inspirador, vinculante y diferente.

Se hablará de intervenciones, favoritismos, rivalidades, señalamientos, extracciones y conflictos que terminarán para generar otras formas de disputa. La batalla por el control y el poder será artificial para quienes sigan pensando que sirve únicamente lo natural. La inteligencia dará a conocer el potencial que muchos temen y otros sueñan. Mucha información saldrá a la luz dejando a grandes grupos en la oscuridad.

La política demostrará que quienes la operan no hacen más que negocios, pero no resuelven tragedias de más de dos siglos. La crisis de liderazgo latente va a irradiar a la familia, las comunidades y todo grupo que aspire a mostrar algo diferente. Se requiere mucho tacto y más ideas. Gente y no seguidores; sé tú.

‘Tecnogresión’ es el desplazamiento de la tecnología para convivir con los valores, cambiando el sentido y la noción de las formas de vida. El signo de la abundancia. El regreso del ser por el avance del saber. La vía del poder. La vuelta de lo esencial en clave futurista.

