La inteligencia es la forma superior de la belleza. Su estilo supera la concepción tradicional de la apariencia, dándole nuevos sentidos, contenidos e interpretaciones a todas las representaciones estéticas. Lo hermoso adquiere la dimensión sobrenatural en clave humana cuando se trata de la mujer. Ellas saben encontrar la razón y al mismo tiempo dominar la cuestión. Su lenguaje es polifónico y polisémico si hablan de amor.

La dama que procesa la información para producir conocimiento es el símbolo icónico de la pureza. Su condición natural eleva la prudencia en la escala de la sabiduría afirmando el valor al potenciar los principios, las tradiciones y la fe. La niña brillante logra la comprensión, expone el ingenio, exhibe el talento y conduce los sentidos con la sutileza magistral de la intuición. La mujer del siglo XXI es la referente inteligente de la humanidad.

Una mujer inteligente tiene valor, capacidad, destreza, planificación, orden, ideas, memoria, poder, actitud, energía, madurez, determinación, conocimiento, bagaje cultural, grandes relaciones, humildad, elegancia, prestigio, elocuencia y espiritualidad. El sello de su gracia firma el documento original inspirado por el carisma. El curso de la historia sigue su mirada. La vigencia de su atuendo adquiere el reconocimiento atemporal.

El ideal se conjuga con la realidad en cada centímetro de su piel. El cuerpo traduce la aspiración familiar de la mejor imagen. Sus sentimientos poseen el registro genético que honra la tribu, destaca la nación y define la identidad de los pueblos. Sus hijos son el producto mejor elaborado por su dignidad, entrega, honorabilidad y abnegación. Ser hermano de una mujer es tener otra mamá con una edad cercana.

Resolver los problemas es su dinámica habitual. Lidera asuntos domésticos con la misma entrega de un tema global, la urgencia del Estado o el interés universal. Entiende las diferencias como el amplio espectro de la diversidad, para poner sobre la mesa lo común y lo conveniente en medio de los debates más acalorados, motivando al trabajo en equipo. Evita la pelea y prefiere la paz. Pero si hay que luchar, tomará sus mejores armas.

‘Femegencia’ es la adición de cualidad, calidad, posición, distinción, convicción, belleza, aptitud, atributo, modelo y plenitud de la mujer inspiradora de los sentimientos más nobles de la humanidad. El lenguaje de la hembra innovadora capaz de respetar la tradición. La aspiración de la identidad en su nivel más alto de nobleza. La voz de las compañeras de nuestro tiempo.

Eres la prueba de que existen. ¡Feliz Día Internacional de la mujer!

