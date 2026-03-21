El buen uso de los recursos es un indicador de la capacidad. Si cuidas lo que tienes mejorará la situación. Lo que es poco para algunos, suele ser abundante para otros. Vale lo que amas, valoras y mantienes. Quiénes saben atesorar, conservar, expandir, guiar, compartir, distribuir, invertir, revertir, comercializar y heredar, poseen el sello imborrable de la gestión memorable. Podrán ignorarles, desconocerles y engañarles, pero nunca olvidarles.

Malgastar, dañar, perder, evadir, alterar, sustraer, disminuir, restar, dividir y devaluar son los verbos de la ineficiencia. Conjugados en todos los tiempos desmejoran el legado, malogran el mérito y acaban con el bienestar. Si has tenido algo o posees cualquier cosa, sabes perfectamente que significa administrar bien. Cuidar es esencial para vivir. Eso va más allá de lo material, tiene un trasfondo espiritual. La energía vital se nota en lo que usas, muestras, o se puede apreciar de ti. Es tan fuerte que se percibe también en lo que se oculta. En algún momento se verá y te describirá.

Las obras de arte que permanecen por siglos son protegidas de tal forma que adquieren nuevas dimensiones de la belleza. Se aprecia en otros tiempos, muchas veces con mayor admiración de la que tenían en el momento de su primera exhibición.

Detente a reflexionar por un instante en todo lo que haces. Malgastar es la forma más vacía del consumo. El tiempo es la cifra más preciada de la existencia. Vive como sientes, siente como amas y ama lo que merece tu valor. Supera el egoísmo entregando tu mayor potencial.

La ‘Gastodotecnia’ es forma, procedimiento, método, arte o técnica como se gestionan los recursos, capitales, herramientas, bienes, valores, objetos, y principalmente el tiempo, la salud y la vida aprovechando de forma equilibrada y justa su potencial. Es la economía de la excelencia. La rama central del árbol de la buena administración. La clave revelada de la prosperidad.

¿Vives gastándote lo que ganas? ¿Valoras el fruto de tu esfuerzo? ¿Ordenas los bienes y conservas lo que posees? El mejor momento para consagrar las mejores decisiones, es cuando pasa una buena idea por tu mente. Sigue las convicciones que respetan los principios definidores de tu identidad. Elige a quien comparte tus valores. Prefiere a quien gasta menos y te hará ganar.

Cada minuto de la vida nos da una mejor oportunidad para aprovechar de la mejor manera las reglas de la ‘Gastodotecnia’. No te lo gastes todo. Ahorra e invierte. El camino espera por ti. Allí descubrirás tu destino.

@JulioCesarHT