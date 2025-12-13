¿Por qué cuando una mujer ‘pare’ un hijo se dice que ‘alumbró’? María Teresa Arce Ch., B/quilla

En la Biblia se emplea copiosamente el verbo ‘parir’ referido a humanos. Asimismo, se emplea en el habla de todos los días, y eso es correcto. No obstante, ese verbo tiene ligeras connotaciones malsonantes, y por eso, excepto en zonas rurales y en ciertas áreas urbanas, tiende a referirse más a los animales. ‘Alumbrar’, como sinónimo de ‘parir’, es un eufemismo amable, porque ‘alumbrar’, es decir, ‘dar luz’, tiene un sentido expresivo, con visos poéticos, pues el no nacido sale de la grata penumbra del vientre materno a la claridad, y por eso también se dice ‘dar a luz’, que en realidad era ‘dar a la luz’, frase en la que por elipsis se suprimió el artículo ‘la’.

Esta pregunta no es trivial: ¿podría un gran artista ser gerente de una fábrica? JADA, B/quilla

En los artistas escasean los criterios utilitarios, como el sentido del ahorro, la audacia financiera o la visión para los negocios. A cambio, tienen la capacidad de percibir infinidad de sensaciones, las cuales, pese a su condición poco práctica, les sirven para extraer la materia prima de su arte. Entre tales sensaciones están la curiosidad, las ideas estéticas luminosas o meditadas, en fin, la impresión de plenitud, lo cual, unido a una vocación voluptuosa y a ciertas facultades como pericia e imaginación, son necesarias para el verdadero acaecer artístico. Esta serie de cualidades desnudan su irrealidad de siempre, pero los artistas, incluso los más dedicados y preclaros, pueden contar con capacidades mentales y prácticas que les facilitarían la dedicación a acciones más lucrativas, pero eso implicaría el abandono del arte. Y eso no es negociable.

Una examiga me dijo que yo era doblemente ‘deschavetado’ por ‘loco’ y ‘mal vestido’. ¿La palabra significa las dos cosas? Arturo Torres Landero, B/quilla

Sí, ‘deschavetado’ es ambas cosas. ‘Chaveta’ deriva del italiano ciavetta-chiavetta, sinónimo de ‘cabeza’, y por eso a quien ha perdido la razón le dicen ‘deschavetado, loco, demente’, porque, además, el prefijo des- indica ‘lo contrario, negación’, es decir, en este caso, ‘sin cabeza’. El Lexicón del Valle de Upar registra ‘chaveta’ como “compostura, buen juicio”, y ‘perder la chaveta’ como “perder la compostura, el buen juicio, el tino”. De ‘deschavetado’ dice: “Con el ánimo alterado, sin cordura. Persona que da muestras de locura. Se usa también para señalar a quien no cuida de su presentación personal y luce ropa que le queda grande o que está en mal estado. Mal trajeado”.

edavila437@gmail.com