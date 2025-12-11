Quiero que una de mis columnas de cierre de año, sea sobre La Asociación Evas&Adanes que representa una parte importante de mi misión existencial a favor de los derechos femeninos, la equidad e igualdad. Esta asociación cumplió 15 años de grandes apuestas sociales y se constituye como un ámbito de estudio, investigación, difusión y acciones vinculadas a temas sociales en general, equidad e igualdad de género, educación, salud, economía, emprendimiento, arte y cultura. Establece especial atención en la defensa de los derechos de las mujeres y en la igualdad social y entre géneros, procesos pedagógicos y preventivos, y transversalización del tema de género.

Evas&Adanes una causa que no se detiene, tenemos 2025 razones para agradecer y 2026 motivaciones para seguir:

En el año 2025 decidimos expandir nuestras acciones, por lo cual, implementamos iniciativas de alto impacto a favor de la equidad, igualdad y la justicia social en nuestra tierra La Guajira, la dama de Colombia y el único departamento del país que se escribe con pronombre en femenino, a esa grandeza cultural hacemos honor con acciones transformadoras tejidas en alianzas con diferentes entidades del sector académico, público y privado. Creemos en la transformación social y no la esperamos, sino que la propiciamos.

Enfatizamos en el tema de las energías y el cuidado Cuerpo-territorio desde una visión ecofeminista esto nos ha permitido hace unos años tejer nuevas alianzas y que el mundo conozca nuestras iniciativas creativas y la consciencia social que ayudar a crear del cuidado del planeta, del valor de nuestras riquezas naturales y de la importancia de generar resistencia e incidencia política en la defensa de nuestra dama - La Guajira – por ello celebramos la gran alianza con UmiFund porque mediante ella, logramos llevar a cabo actividades como: Foros en comunidades, realización de temporadas podcast, capsulas informativas, tertulias, inmersión en comunidad, entre otros. Gracias infinitas!

2025 fue el año de la expansión:

Trabajamos por la equidad, igualdad de derechos y la justicia social, polinizamos a muchas comunidades, organizaciones, personas. Vivimos un año creativo, reconociendo grandes desafíos y la profunda necesidad que tiene el mundo de inspirarse y lograr herramientas para cambiar panoramas violentos por escenarios de paz y esperanzas.

Alianzas transformadoras:

Lo creímos y lo logramos avanzamos en equipo y honramos esos aliados estratégicos que lo hicieron posible desde juntanzas circulares y respetuosas de las particularidades del contexto: Air-e intervenida, FP2030, UMIFUND, ISAINTERCOLOMBIA, SAMSKARA, Dejusticia, Compartamos Con Colombia, Corporación Te Creo, Fundación Doctora Clown, Universidad Ean, CREER, Banco de la República Riohacha, Comunidad el Paraíso, Joven Salud, Comfaguajira, Entre otros.

Presentamos un resumen de la gestión 2025:

Desarrollamos dos semanas Por La Guajira, logrando convocar a más de 30 invitados nacionales y locales con amplia experiencia en temas energéticos, culturales, académicos y sociales, logrando impactar a la ciudadanía rural y urbana. Además de gestionar grandes alianzas con entidades que robustecen nuestras acciones.

Realizamos temporadas #podcast, con contenido cultural, ecofeminista, de actualidad y con perspectiva de género y social e interseccionalidad, pueden escucharlos en #Spotify / Evas&Adanes

Lideramos los foros:

La mujer en el vallenato - Mujeres y jóvenes Wayuu la energía sagrada del agua y los vientos

Lanzamos el libro Las mujeres y el valor espiritual de los vientos

Charlas sobre energías en La Guajira

Tertulia Masculinidades tejedoras de nuevas realidades

Participamos en diferentes eventos académicos y comunitarios como panelistas y co-organizadores en Colombia y otros países

Inmersión en comunidades, donación de bibliotecas, charlas a jóvenes en resguardos indígenas

Desarrollamos diferentes versiones del Café entre Evas una plataforma de tejidos femeninos a favor de acciones sociales y salud integral de las mujeres.

Jornadas pedagógicas a niños y niñas

Esto y mucho más hicimos en este 2025 que celebramos los primeros 15 años de la asociación. Seguimos porque tenemos 2026 razones para permanecer firmes en la causa

Actualidad:

En tiempos desafiantes los actos de amor y ciudadanía activa son la demostración de que todo puede ser mejor y no resignarnos a la desesperanza aprendida. Siempre se puede hacer algo para vivir con los derechos garantizados y dignamente.