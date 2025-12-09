Per cápita es una locución latina que significa “por cabeza” o “por persona” y es el resultado de dividir el valor total de la inversión en una ciudad o país por el número de personas que lo habitan, y obviamente, lo ideal es que esta inversión per cápita sea lo mayor posible. Bueno, desde hace más de 14 años es Barranquilla la ciudad con la mayor inversión per cápita del país y así lo volverá a ser en el 2026. Obviamente esa situación obedece a que los barranquilleros pagamos unos impuestos abultados, como también al eficiente recaudo y a una correcta inversión del Distrito, única manera de haber logrado la positiva transformación de ciudad que hemos apreciado desde hace un par de décadas. Como cada año, presento hoy las comparaciones de los presupuestos de Bogotá, Medellín y Cali con los de Barranquilla.

Bogotá: 8.040.000 habitantes, presupuesto del 2026: $40,4 billones y un per cápita de $5.024.562 (Por habitante). Medellín: 2, 63 millones de paisas, presupuesto 2026 de $12 billones y un per cápita de $4.562.730. Cali: 2,29 millones de habitantes, presupuesto 2026 de $7,7 billones y un per cápita de $3.362.445, y en el caso de Barranquilla con 1.327.000 habitantes y un presupuesto del 2026 de más de $7,7 billones, muestra un per cápita de $5.822.080, superando a las tres anteriores. Pero no menos importante es que el presupuesto 2026 de Barranquilla es un 15% mayor al del 2025, con un porcentaje del 85% para inversión social e infraestructura y solo un 15% para gastos de funcionamiento y pago de la deuda.

El gobierno central no es reconocido por su generosidad con Barranquilla, pero con estos recursos propios bien manejados y distribuidos, el Distrito ha podido transformar positivamente a la ciudad que habitamos, y por esto nuestras escuelas públicas hoy bilingües y con una alimentación bien administrada, puntean a nivel nacional en calidad de la educación, hoy contamos con la Institución Universitaria de Barranquilla IUB y 19 nuevas sedes del SENA, y por eso tenemos la más completa red hospitalaria del país, y se han podido pavimentar casi todas nuestras calles, hoy ampliando otras y haber soterrado los arroyos más caudalosos; con esos recursos se estarán mejorando 20.000 viviendas y se han sembrado 250.000 árboles adultos para mejorar nuestro clima y entornos urbanos, con más de 300 parques y ahora el de “Simón Bolívar”, y se le pudo dar la cara al río dotándola del bello malecón y contar con la espectacular playa de “Puerto Mocho” con su trencito, así como la tremenda infraestructura del eco-parque Mallorquín, y el llamado “Malecón de Rebolo”, así se construyeron o remodelaron 11 estadios de diferente disciplinas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y muchas cosas más que no caben en esta columna. ¡Y seguirán los cambios!

