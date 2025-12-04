Samskara es un Centro de Bienestar ubicado en Riohacha, la Guajira; que fue creado para ofrecer un espacio de apoyo y bienestar para conectar con su esencia. Su enfoque es práctico: integran disciplinas como el movimiento consciente, la meditación, el trabajo energético y la terapia de sonido para ofrecer herramientas efectivas que facilitan la claridad mental y la calma emocional. Brindan un lugar seguro para quienes buscan activamente una forma sostenible de reducir el estrés y habitar su vida con mayor consciencia y equilibrio.

En definitiva, Samskara es un espacio dedicado al bienestar físico, emocional y espiritual, ubicado en Riohacha. A través de terapias alternativas, talleres, retiros y actividades comunitarias, promueve la expansión de la conciencia y el equilibrio integral.

Hoy escribo sobre esta apuesta holística porque admiro su visión sanadora y de bienestar colectivo, sin duda, La Guajira merece y necesita estos espacios. Asimismo, aplaudo el liderazgo de Eliana Melo quien es la creadora de este centro de bienestar pionero en Riohacha y que siempre está co-creando con su equipo de trabajo iniciativas poderosas e inspiradoras, que tienen la particularidad de ser incluyentes

Meditación colectiva frente al mar convocará a 100 personasen Riohacha este 6 de diciembre

El próximo 6 de diciembre a las 5:00 p. m. Riohacha será escenario de una meditación masiva frente al mar, una experiencia abierta al público que busca armonizar la energía del territorio, fortalecer el bienestar colectivo y promover prácticasde salud emocional accesibles para toda la comunidad

La actividad, llamada “RÍO – Respirar • Iluminar • Observar”, reuniráa 100 personas en la Plazoleta del Centro Culturalpara una inmersiónguiada de respiración consciente, meditación y conexión con el entorno natural. El encuentro será conducido por facilitadores y terapeutas especializados en bienestar, quienes acompañarán el proceso de manera abierta y amigable para principiantes y personas con experiencia previa.

Según los organizadores, la meditación colectiva tiene un impacto positivo en la regulación emocional, la reducción del estrés y la creación de una sensación de comunidad. “Cuando meditamos en grupo, la energía se expande. La intención de bienestar se multiplica. Es una forma de recordar que no estamos solos”, afirma el equipo de Samskara Centro de Bienestar Holístico, entidad convocante del evento.

El encuentro es gratuito, apto para todas las edades y no requiere experiencia previa. Los asistentes solo deberán llevar ropa cómoda, una manta y disposición para participar.

Detalles del evento gratuito:

Lugar: Plazoleta Centro Cultural de La Guajira

Fecha: 6 de diciembre

Hora: 5:00 p.m.

Inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjL-UJ8- tfeLnAwFxd_TN99TcY3BADBBjDv9eVZxixKD4-XA/viewform?usp=header

Celebro estas iniciativas lideradas por mujeres guajiras comprometidas con ser luz y esperanza para el mundo, y con tejer equidad e inclusión para todos y todas; la sanación es el punto de partida para un país y un territorio en paz y rehumanizado, todos y todas invitados a participar con su familia, amigos, compañeros de trabajo o en pareja de esta jornada RIO.

