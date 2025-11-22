El poder es un asunto misterioso. Sus secretos fascinan a la fe, la ciencia y la magia, planteando una línea invisible que les sirve de límite. Integra facultad, dominación, influencia, persuasión y mucha audacia. Por siglos se ha dicho que el poder corrompe. Y la gente repite esta frase como verdad absoluta. Otros dicen “el poder absoluto lo hace absolutamente”. ¿Pero es un asunto de control? ¿Quién controla se deja corromper o corrompe sus espacios de poder? ¿Te preparaste para ejercer el poder?

El poder no debe corromper si quien lo obtiene es fiel a valores ampliamente aceptados y definidos bajo la óptica de la satisfacción, el orden, la justicia, la paz y el respeto superior a la libertad. Tu poder es la energía que requieres para hacer lo que te propones. Si puedes hazlo. Potencia tus valores y vive según tus convicciones. Sin dañar, multiplica, suma, aporta, comparte, distribuye y sé feliz. Si lo quieres búscalo.

La unión no hace la fuerza, la fuerza es la unión. Genera espacios para el acuerdo, la búsqueda de consensos, gánate la confianza y las preferencias, perdona, toma la iniciativa y lleva el amor al nivel más elevado de tu afecto. Si conectas la razón y las emociones con la verdad tendrás el poder en tus manos.

Quienes desean unirse a ti deben tener reglas claras, proyectos comunes, afinidad objetiva y la capacidad de doblegar su ego para ceder ante el deseo superior trazado por el colectivo. Los grupos nacen de los encuentros y ellos propician las alianzas. Define tus reglas, sigue el método, plantea objetivos transparentes, crea proyectos realizables y el poder te acompañará.

El valor vuelve al ser honesto. Y el valor absoluto te hará absolutamente honesto. Sigue el modelo diseñado por tus principios. La estrategia de la virtud es el sello de la inteligencia. El legado es la imagen de tu carácter. Dile no al mal. Haz lo correcto, alégrate con el bien y anuncia la celebración del acuerdo.

‘Unidación’ es el poder de la integración estimulada por la alianza ganadora, puesta al servicio de la acción social inspirando la conservación del ideal y la modificación del caos. Es la corriente favorita de la voluntad colectiva. El sector habitable por la razón en el tiempo del afán. La firma del decisor favoreciendo tus aspiraciones.

Únete a quienes valoran tu potencial, son capaces de dar lo mejor y ponen a prueba sus intereses en el terreno de los ideales. Convoca a los mejores si realmente quieres hacer las cosas bien. Prefiere el talento y la juventud sobre las malas experiencias.

Elige la excelencia y proclama en tus dichos la humildad. Así el poder estará conectado con tu ‘Unidación’.

