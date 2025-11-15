“Yo no creo en la amistad entre un hombre y una mujer”. Le dijo categóricamente su hermana. Al final alguien termina teniendo otro tipo de intenciones e intereses o intenta ella llevar la relación a algo más erótico y el siempre estará dispuesto a tener encuentros de otro orden diferente al de un amigo sincero. “Niña yo no estaba hablando de los mal llamados amigos con derecho. La amistad sí existe y es vital para la felicidad”. Respondió su hermano mayor en medio del debate. El asunto todavía sigue sin resolverse entre ellos.

¿Crees en la amistad genuina? ¿Cuántos amigos de verdad tienes? ¿Pueden un hombre y una mujer ser amigos sin que exista atracción física? Algunas mujeres dicen que trabajan o se llevan mejor con los hombres que con las personas de su mismo género o sexo. Muchos hombres prefieren recibir órdenes de una jefa que de un jefe. Y otros simplemente se adaptan al contexto, aunque no se satisfagan sus preferencias. Lo indiscutible es que la interacción es inevitable y la amistad es esencial para el desarrollo humano.

Si sabes quién eres eliges mejor tus amistades. No se trata de discriminar, perfilar o catalogar tus asociaciones, pero la amistad implica intimidad, cercanía, afecto y mucho sentido común. El verdadero amigo no solo es fiel y leal, es íntegro. El ideal es su cualidad perfecta, porque sabe llevar la confianza al nivel más alto de las relaciones humanas: La confidencialidad. Quien guarda los secretos salva sus amistades.

La identidad es el principio de toda buena relación. Al reconocerte, identificarte y proyectarte atraes las personas adecuadas para iniciar una gran amistad. Pero ¿Se eligen los amigos? ¿No es un asunto del destino? Los mejores amigos son aquellos que elegimos a partir de los que conocemos. El entorno determina las opciones; tus valores definen tus preferencias. Asóciate bien, cultiva la honestidad, conserva el mayor nivel de tus afectos y tendrás vínculos para toda la vida.

La Amigogénesis es principio, origen, razón, propósito y factor generador de la amistad real capaz de fortalecer las convicciones que edifican las alianzas productivas. Es la fuerza creadora de amistades sostenibles. El modelo ideal para decidir con quiénes compartimos nuestras alegrías y tristezas. El método de los que creen en el poder de la asociación. La selección de la gente que cree en ti.

Quien sabe cultivar la amistad tiene relaciones exitosas, conoce la felicidad y vive al máximo el amor. Haz amigos, y tendrás el poder que necesitas para avanzar. La gracia es tu voluntad. Confía y da. El carisma es un asunto de la fe: Dilo y aplica siempre la Amigogénesis.

@JulioCesarHT