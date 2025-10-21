Todos mis lectores saben que no soy un columnista político, que mis temas se refieren más a cuestiones urbanísticas, de movilidad o de civismo, y puedo asegurar que mis pocas incursiones en este controversial tema como lo es la política, han sido muy diferentes a las de los columnistas políticos de verdad-verdad. Por eso mi tema de hoy: “Abelardo De La Espriella y su Extrema Coherencia” también tendrá un ángulo diferente desde el cual analizo su candidatura y lo que podría ser su presidencia.

Comienzo por confesar que analizo con detenimiento sus mensajes y videos que en abundancia me llegan por celular, y esto por muchas razones. Por ejemplo: Por diferenciarse tanto de las acartonadas presentaciones de los políticos tradicionales, y esa diferencia incluye todo: escenografía, musicalidad, (concepto artístico que ningún otro candidato ha aplicado nunca), ingenio, desparpajo caribe, lenguaje coloquial, muy coloquial y de rápidas, inteligentes y a veces atrevidas respuestas a preguntas tontas, agilidad para dejar en ridículo a quien pretende dejarlo mal a él, pero quizás aun más por frentero y atreverse a calificar como lo que son a Petro y a su nefasta camarilla de ineptos aduladores, como también a tanto cretino que califica de genialidad a cuanta estupidez se le ocurre a este aspirante a dictadorzuelo. Una campaña diseñada con características de empresa privada, con eslogan: “¡Firme por la Patria!” con marca: “El Tigre”. Por todo lo anterior y también porque imagino cómo sería su gobierno: Serio en cuanto a su ejecución como mandatario, que no dudo sería excepcional, pero con su marcada personalidad caribe y rodeado de los mejores para su equipo.

Cualquier candidato de derecha que lograra llegar a la Casa de Nariño sería diferente a este guacharaco que hoy nos gobierna, no tanto los del centro porque hasta ahora siguen con el embeleco de la paz conversada, pero de lo que sí estoy seguro es que ninguno se diferenciaría tanto del maligno como Abelardo De La Espriella. ¿Puede alguien siquiera comparar la manera de expresarse del bodrio actual con la de Abelardo? No dudo que serán miles a los que no les agrade el temperamento frentero de un candidato que repite que mientras se gobierna bien un país, también es posible garantizar que la verdadera justicia castigue con rigor a quienes hoy le están haciendo el peor daño posible a Colombia, pero con seguridad que serán muchísimos más los que queremos que eso se convierta en una realidad. Algo más, aunque lo consideren como fútil, yo creo que el empaque es importante en cualquier producto, y sí me gustaría que nuestro presidente, primera dama y su familia entera mostraran la elegancia que le falta a la del innombrable. Y aprecio que en toda Colombia hay millones que opinan igual que yo.

@nicorenowitzky