Contar historias inspiradoras de mujeres del caribe es una de las cosas que más me gusta hacer, porque con ellas se polinizan esperanzas y se deja un mensaje poderoso de fuerza, amor y pasión, por lo que se sueña y se hace realidad; mujeres del caribe que están cambiando el mundo desde acciones valientes y determinadas.

Hoy quiero hablar de dos mujeres que hacen un gran equipo - Tivy y Camila- Madre e hija respectivamente, son dos grandes representantes de la capacidad creativa y empresarial de las mujeres, Tivy es la – Planner Guajira- y Camila es la promesa de la nueva generación de creativas de la cocina, desde la pastelería, la organización de grandes eventos y experiencias únicas desde la gastronomía. Que buen dúo – Madre e Hija y socias de una empresa que impacta a La Guajira y al mundo.

Camila si bien es hija de la reconocida event planner Tivisay Bonivento, más allá de su vínculo familiar, su talento y gran responsabilidad le permiten destacarse por mérito propio, conquistando a críticos, comensales y expertos del sector, que ya la consideran una promesa firme de la gastronomía en La Guajira y el país.

La joven chef asume la pastelería y toda la línea gastronómica de los eventos organizados por la empresa de su madre, retos que siempre demuestran la calidad y presentación de cada detalle, dejando un gran impacto en los clientes y todo el público.

Camila Freyle Bonivento: la joven chef guajira, nueva promesa de la gastronomía

Desde su infancia ha demostrado su amor por la cocina, a sus 18 años ya había realizado cuatro cartas para restaurantes; Camila definitivamente es una visionaria genuina y apasionada por lo que hace, lo cual, queda demostrado en su disciplina y amor por cada misión que tiene asignada en su empresa.

Camila Freyle Bonivento es una joven de 21 años que se profesionalizó como Chef reconocida Escuela Gato Dumas en Barranquilla, y que desde antes de terminar sus estudios ya se encontraba laborando en el emprendimiento que tiene desde los 16 años, Antonia’s Patisserie, con el cual, está marcando un camino admirable en el mundo de la cocina, combinando técnica, pasión y una visión fresca que la distingue en cada plato.

Hoy, su emprendimiento Antonia’s Patisserie no solo ofrece postres, sino experiencias completas, donde la puesta en escena, la decoración, la estética y el sabor se unen en un concepto integral de alto impacto sensorial.

“Al inicio de este emprendimiento nos proyectamos no solo a hacer postres. Sino a vender experiencias a través de las diferentes creaciones, con los montajes que diseñamos, porque no solo hacemos mesas de dulces, hacemos escenarios. Y ahora también estoy incursionando en el catering para eventos, y todo lo he asumido con mucho profesionalismo y compromiso”, expresó la chef Camila Freyle.

El aprendizaje no se detiene

El futuro de Camila ya contempla nuevos horizontes. Tiene previsto perfeccionar su inglés e iniciar un entrenamiento en cocina internacional fuera del país, con el objetivo de seguir creciendo y llevar su talento a nuevos escenarios.

Su historia es un claro ejemplo del auge de una nueva generación de chefs colombianos, y también el poder transformador de la pasión, el esfuerzo y la autenticidad. En una tierra como La Guajira, donde la cultura y la tradición son ingredientes esenciales, Camila Freyle Bonivento se perfila como una embajadora culinaria que sabrá representar con orgullo a su región, al país y a su generación.

Camila una joven con la fuerza de los cactus guajiros

Definitivamente las jóvenes como Camila tienen el ADN de valentía y determinación, no se le arrugan a nada y expanden sus alas de manera tan universal que el mundo les queda pequeño, éxitos a mujeres que inspiran y alimentan de esperanzas a la humanidad. Adelante Camila que sigan las buenas recetas universales.

@facostac