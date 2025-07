Como ciudadanos nos sentimos impotentes ante esta demostración de poderío militar y no podemos hacer otra cosa que ser cuidadosos en extremo para evitar ser víctimas ocasionales de una situación de atraco o de una bala perdida que siempre golpea a quien no tiene nada que ver con el tiroteo que se presentó de repente y no hubo tiempo de reaccionar para escapar.