Esta columna la escribo desde mi esencia feminista decolonial y de eterna creyente de la transformación social desde los liderazgos femeninos como protagonistas. Hoy hablaré de La Guajira como tierra poderosamente femenina, que tiene uno de los pueblos indígenas más grandes del mundo – los Wayuu – el cual, es matrilineal.

La Guajira cumple 60 años, y es una tierra que se reinventa de múltiples formas que no en vano es el único departamento entre 32 del país que se escribe con pronombre femenino, que es cabeza y dama de Colombia; un territorio biodiverso y multicultural, que se teje entre el desierto, la sierra, el mar, los ríos, los vientos, las aves, las historias, la música y el arte inagotable.

Por esta razón, considero que el mejor regalo para la Dama de Colombia es seguir reescribiendo su historia desde el tejido de diferentes visiones y las diversidades que somos como pueblo pluriétnico, territorio biodiverso y la pluralidad de talentos.

La dama Guajira es una tierra con la fuerza de los vientres fructíferos, es poderosamente indígena y afro, es wiwa, arahuaca, kogui, libanesa, mulata y danza por muchas formas de mestizajes que nos convierten en un paraíso de la diversidad. Es un inagotable vallenato en guitarra, un atardecer pintado a la perfección, son las arepas de maíz, la danza, la pesca, la sal, el gas y también es la energía sagrada de los vientos.

Aunque existen crisis que no se pueden negar, quiero resaltar de manera especial la relevancia de los liderazgos femeninos y juveniles que desde la pluralidad y la valentía están reescribiendo la historia de una tierra que no se rinde y no se agota en la corrupción, porque tiene siempre la magia de reinventarse y tejer esperanzas.

Yo creo que no todo está perdido, pienso que para esta tierra de grandes riquezas naturales lleguen tiempos de transformación, paz, bienestar y que su gente cada día la ame más y le entregue lo mejor. Hay que seguir tejiendo buenas acciones, pasar de la quietud a la acción. ¡Es el momento!

Por eso día a día honro a mi tierra y tejo alianzas para sumar a su transformación con perspectiva interseccional y feminista, todo podrán decir mí, menos que no soy una loca enamorada de La Guajira, trabajo por mi tierra con pasión y si tengo que mostrar los dientes por ella, también lo hago.

La causa #PorlaGuajira no debe parar porque NO todo está perdido, hay que seguir. Felices 60 años dama y cabeza de Colombia, donde la esperanza nunca muere. Acá está tu hija firme, porque la nueva historia de La Guajira se escribirá con las mujeres o será fallida. Auguro un departamento en equidad, igualdad de derechos y no violencias, en el cual, vivamos al máximo la diversidad que somos y el respeto por las diferencias.

@facostac