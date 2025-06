Está claro que Petro no come de marchas. Él está en lo que está, además sin mayores problemas, porque tajante oposición, no existe. Para muestra un botón: Las autoridades eclesiásticas, ingenuas ellas, convocan una reunión con los principales actores de la nación buscando soluciones a tan terrible situación, y Petro llega tarde, los hace esperarlo, y displicente asiste y se “compromete” a cualquier vaina que sabe no cumplirá, y le creen.