Muchos libros sobre liderazgo inundan las librerías. Empresarios, industriales, científicos, deportistas, técnicos de fútbol y políticos tratan de dar sus apreciaciones sobre la manera de liderar equipos. Hay buenas reflexiones. En los últimos meses me puse en la tarea de leer algunos de ellos para reflexionar sobre modelos de liderazgo y escribir sobre mi experiencia cuando dirigí la Fiscalía General de la Nación durante 4 años. Recordemos que esa entidad está integrada por casi 24,000 personas, la mitad de ellos sindicalizadas. De ese resultado surgieron algunas reflexiones que hice en mi reciente libro El Fiscal (Editorial Planeta).

Dentro de los libros que leí sobre este tema, quisiera destacar algunos que son muy útiles para efecto de estudiar el liderazgo en el manejo de equipos. Liderazgo de Alex Ferguson (2016), ex director técnico del equipo de fútbol Manchester United con el cual ganó 38 trofeos, entre títulos nacionales o internacionales. También On Leadership (2024) de Tony Blair en el cual da algunas explicaciones sobre el ejercicio del gobierno. Para que: aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo (2022) del ex presidente de Argentina de Mauricio Macri.

Del mismo modo, las memorias también dan lecciones de liderazgo. Libros excepcionales como el de la ex canciller alemana Angela Merkel Libertad (2024), el del ex primer ministro británico Boris Johnson Unleashed (2024) o las memorias de algunos expresidentes de los Estados Unidos como Bill Clinton My Life (2004), George Bush Decision Points (2010) o Barak Obama Una tierra prometida (2020) son imperdibles.

Otros libros que valen la pena por las lecciones que dejan son Líderes (1983) del ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon, Liderazgo (2023) del ex secretario de Estado e intelectual Henry Kissinger o los dos tomos de memorias del ex presidente francés Nicolas Sarcozy Le temps de tempêtes (2020) y Le temps des combats (2023). Las biografías también son fuente de lecciones de liderazgo. Una de ellas que recomiendo por la rigurosidad del trabajo investigativo es la de Churchill de Andrew Roberts (2018). Las biografías de Walter Isaacson sobre Leonardo Da Vinci, Steve Jobs, Elon Musk y múltiples creadores más son piezas de excepción que deben ser leídas.

Mi receta después de la lectura de esos textos pero, sobre todo, de mi experiencia liderando una entidad como la Fiscalía General de Colombia es que cada liderazgo debe adaptarse a su entorno y debe leer muy bien las realidades de sus competidores y adversarios. También valorar sus equipos y fortalecerlos para enfrentar no solo los desafíos sino la cotidianidad del negocio, la institución o la situación que se este viviendo.

En el caso del sector público ser consciente de que el liderazgo debe estar atado a dos conceptos: el funcionamiento y existencia de las instituciones. El funcionamiento es un procedimiento interno que permite que se cumplan las metas dentro de las organizaciones, mientras que la existencia depende del conocimiento del ecosistema donde se desenvuelve la institución. Si se descuida uno de los dos factores, se corre el riesgo de perder el equilibrio tanto a nivel interno como externo.

Itinerancia y movilidad organizativa, integración interna y externa, asociación dentro de las empresas o instituciones para crear valor y multiplicar los resultados y una priorización en los objetivos trazados. Con esa fórmula y un liderazgo activo cualquier empresa o entidad estatal puede avanzar. Esperemos que Colombia entre en esa dinámica a partir del próximo año.

Adenda. La próxima columna continuaré mi reflexión sobre liderazgo tan vital en nuestros tiempos.

* Ex fiscal general de la Nación

* Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)

@FGFBarbosa