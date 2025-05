La fuerza que maneja a las comunidades, que las guía y de la cual, se obtienen los mayores resultados, o producen los mayores impactos en el mundo, son las decisiones políticas. Si queremos impactar en cualquier campo, la política va por encima inclusive, de la cultura, el arte, el deporte, la salud y otros, sin la ayuda de la ciencia.

Para quienes dedicamos la mayor parte de nuestras vidas investigando, para contribuir al bienestar de las personas y a posibilitar una vida digna, nos queda muy difícil entender cómo, sin el apoyo de conocimientos cada vez más avanzados en tecnología y salud, se tomen decisiones tan importantes que representan no solamente resultados para el presente sino para el futuro.

La participación mundial a partir de conocimientos básicos sólidos y científicos logrados con evidencias, es en general muy pobre, partiendo de estudios realizados por la UNESCO, (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es una agencia especializada de la ONU cuyo objetivo es promover la paz y la cooperación internacional a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Es decir, la mayoría de los países no utilizan la ciencia para las decisiones políticas. La pregunta es ¿Cuándo va a tenerse en cuenta la Ciencia para tomar decisiones que repercutan en las comunidades? Qué representación existe actualmente en Colombia de las asociaciones científicas, médicas relacionadas con la salud que tengan al menos una representación, mínima actualmente. ¿Qué hace el Ministerio de la Ciencia? ¿Qué han logrado las asociaciones científicas? ¿En qué va Colciencias, como y cuantas veces ha colaborado para las decisiones políticas?

Al darme cuenta de la pobre incidencia de las asociaciones en donde me encontraba, decidí retirarme para no continuar perdiendo el tiempo sin ninguna repercusión. Me da mucha pena con mis colegas y amigos, pero los resultados han sido tan pobres, que casi ni se mencionan. Solo cuando se llega a una encrucijada como la de la pandemia de la covid-19, somos reconocidos como simples héroes de la Patria, como los soldados de una guerra, los policías o demás fuerzas militares somos carne de cañón para los momentos difíciles.

¿Qué debe suceder por lógica, por conveniencia mundial y local? Se debe dar a Dios lo que es de Dios, pero también al César lo que es del César. La participación científica en los países desarrollados hace parte de su crecimiento y adelanto, ayudando a la solución de problemas como la salud.

La búsqueda de una mejor participación científica debe ser organizada en medio de un diálogo que nos lleve a compartir los conocimientos científicos con la clase política, como una obligación mundial.

Mantener sano un país y, darle una respuesta a grandes comunidades que nos necesitan, no se arregla únicamente con discursos o recursos que, se han administrado sin resultados, por no tener cómo debe ser, la obligación de colocar en cada uno de los puntos fundamentales de la reforma, profesionales al lado de un equipo u organización, que hagan respetar los principios de la ciencia por encima de las decisiones tomadas sin ninguna consideración científica. La política sin ciencia es nula.

@49villanueva