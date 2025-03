La consulta popular de Petro ¿Jugadita de papayita?

Una reforma de este calibre había que concertarla ante los tres sectores de la economía afectados. Concertación con inteligencia. No la calle. El pueblo sale a la calle sin saber a qué. Su ignorancia es escalofriante. Ese no es el camino. Si bien la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana amparada por la Constitución Política en su artículo 103 y reglamentada por las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, esta figura no soluciona nada.