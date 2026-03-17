Los noto asustados, decía Gustavo Petro como candidato presidencial en marzo de 2022. Hoy, la historia se repite, para ambos sectores políticos. La izquierda le apunta a ganar en primera vuelta, lo cual aparentemente sería una locura de impacto mundial porque en segunda vuelta perdería con la derecha, pues todos los animales políticos (el tigre, la paloma, el gato y otros) se unirían en esta selva, como si se tratara de una segunda versión de la Rebelión en la granja, la famosa novela de George Orwell, donde como dice este escritor “todo lo que camine sobre dos pies es un enemigo”.

La actividad del 8 de marzo fue una verdadera masacre electoral donde se quemaron miles de candidatos que cosecharon lo que sembraron: envidia, engaño al elector, maldad, traición y deshonestidad desproporcionada. Sin embargo, con mucho dolor registramos el fracaso de unos candidatos valiosos en esta democracia, por culpa del tarjetón que benefició a los partidos políticos con voto no preferente, frente a la encrucijada de los otros que no encontraron el cuadrito de su candidato. Pero también faltó pedagogía electoral y cultura política, en un país que sigue vendiendo el voto, en esta fiesta de la democracia.

Ahora bien, el escenario para mayo 31 es todavía más complejo, pues la izquierda viene reforzada, caminando a pasos de vencedores por el número de curules que ganaron en el legislativo. Además de los 95 candidatos aspirantes a la Presidencia de la República, sólo quedan 14 sobrevivientes, de los cuales 5 están en la pelea. Los otros se van uniendo al árbol más frondoso y otros no alcanzarían los votos para la reposición.

Si en mayo 31 gana la izquierda en primera vuelta, como lo expresan sus seguidores, colapsa el sistema de salud colombiano: infarto colectivo, diarrea comunitaria y escasez de Lomotil y otros medicamentos para el estrés y la ansiedad. Se dispararía el índice de suicidio, especialmente en la tercera y cuarta edad.

En segunda vuelta, la cosa cambia. Esto podría ser los dos escenarios posibles: a) Iván Cepeda enfrentado a Abelardo De la Espriella. Ganaría Cepeda, lejos. Toda la izquierda unida, incluyendo a Roy Barreras, Clara López, Mauricio Lizcano y Claudia López, y algunos liberales, conservadores y de la U negociando sus votos. b) Iván Cepeda frente a Paloma Valencia.

Gana la derecha por un margen muy estrecho, asunto que no nos conviene. El país podría verse abocado a una situación de violencia extrema, con un electorado ignorante de temas de sociología política.

@FcuelloDuarte