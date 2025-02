Siempre hemos tenido corrupción estatal, no lo negamos, pero hace muchísimos años, muchos, que no llegamos a los topes tan altos que hoy experimentamos. La alta Corte no le alcanza el tiempo para atender tantas demandas y denuncias. La Fiscalía ha tenido que duplicar su nómina, los archivos se pudren guardando en los juzgados anaqueles repletos hasta el techo.